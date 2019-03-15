Французы в шоке от провалов Фуркада

Тренер сборной Франции по биатлону Венсан Витозз поделился мнением о неудачном сезоне в исполнении своего подопечного Мартена Фуркада.
«Он не находит причин плохого выступления, и мы также не можем найти причины. В первую неделю чемпионата мира в Эстерсунде его организм реагировал хорошо, но после спринта возникли сложности с восстановлением, и мы вновь пережили то, с чем уже сталкивались в начале сезона. Он раздавлен и ему не хватает уверенности», — приводит слова Витозза Le Parisien.
На чемпионате мира в Эстерсунде Фуркад пока не завоевал ни одной награды. Его результаты в личных гонках: 6-е место в спринте, 5-е — в гонке преследования и 39-е — в индивидуальной гонке.
В соответствии с заключенными спонсорскими контрактами Фуркад должен продолжать биатлонную карьеру до конца сезона 2020 года. Однако уже сейчас Фуркад начал давать понять общественности, что устал от биатлона и если результаты не наладятся, то он обдумает возможность досрочного завершения карьеры.