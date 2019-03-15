Жестокое убийство в Кохтла-Ярве. Труп нашли лишь десять дней спустя

В среду в Вируском уездном суде начался процесс по этому делу.

Согласно обвинению, 36-летний Андрей Наставников и 39-летний Валерий Метелица, находясь вечером в одной из квартир дома на улице Салу, избили 34-летнего Виталия Алексеенко. Согласно обвинению, причина избиения была надуманной, конфликт был раздут искусственно. Затем Наставников ударил жертву ножом. Метелица в это время помогал убийце, удерживая жертву, которая скончалась в результате полученных травм на месте происшествия.

Труп был обнаружен десять дней спустя.

Метелицу взяли под стражу, в среду в суде его сопровождал полицейский конвой, на нем были наручники. При этом убийца Наставников участвовал в заседании как свободный человек. По словам пресс-секретаря Государственной прокуратуры Оли Кивистик, суд решил взять Метелицу под стражу, потому что он не появлялся на судебных заседаниях.

В среду суд заслушал показания свидетельницы Натальи, по словам которой она услышала об убийстве Алексеенко на одной из совместных встреч: во время распития алкоголя Наставников рассказал о случившемся.

По словам Натальи, когда произошел этот разговор, труп еще не был обнаружен. Судья Тийт Куллеркупп спросил, не возникло ли у Натальи желания обратиться в полицию после того, как она узнала об убийстве. Женщина ответила отрицательно.

По оценке Натальи, говоря о случившемся в компании, Наставников был обеспокоен и возбужден.

На проходившем в среду заседании прокурор Раквереского участка Марге Воогма предъявила суду доказательства, собранные во время предварительного следствия, в том числе - распечатку телефонных разговоров, из которой явствует, что в день убийства Алексеенко начиная с 16 часов начал получать звонки один за другим. В 21.17 был последний звонок, на который ответили с принадлежащего Алексеенко телефона.

Обычно суд проводится по месту происшествия, то есть дело должны были бы рассматривать в Йыхвиском доме суда. Пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд пояснила, что это дело было невозможно рассматривать в Йыхвиском доме суда, так как у всех местных судей были основания для самоотвода. А именно: все судьи участвовали в этом деле как судьи предварительного расследования и уже успели ознакомиться с собранными доказательствами.

Судья предварительного расследования не имеет права рассматривать дело в рамках общего производства. Это исключено действующим в уголовном производстве принципом, согласно которому судья, рассматривающий дело в рамках общего производства, должен ознакомиться с доказательствами по делу только на судебном заседании.

В таких случаях дело передают в другой дом суда, учитывая соблюдение требований равной рабочей нагрузки.