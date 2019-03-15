Советы юриста: как действовать в случае ущерба, полученного от выбоин на дорогах?

Выбоины на дорогах – это ежегодная проблема, из-за которой повреждается резина, диски, подвеска и другие детали. Все подобные виды ущерба, связанные с обслуживанием дорог, можно востребовать от собственника дороги, обычно это самоуправления или учреждения, оказывающие им данную услугу (в Таллинне - Департамент коммунального хозяйства).

Eesti Õigusbüroo ведет процесс с самоуправлением Харьюмаа из-за того, что один автомобиль повредил шины после наезда на ухабы, а самоуправление отказывается возмещать ущерб.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роозилехт, очень важно сразу же оповестить о случившемся полицию и зафиксировать обстоятельства происшествия в присутствии свидетелей. «Обслуживание дорог – это задача владельца дороги, а если это не делается в достаточной степени, в результате чего участники движения несут ущерб, то можно потребовать компенсацию у владельца дороги, кем обычно является самоуправление. При этом очень важно оповестить полицию и зафиксировать обстоятельства. Если все сделать корректно, то самоуправлению будет трудно отказать в возмещении ущерба, при этом даже, например, предупреждающий о неровностях дорожный знак не освобождает их от ответственности», - добавила юрист.

Роозилехт добавила, что, безусловно, водитель должен следить за знаками дорожного движения, а также придерживаться ограничений. Владелец дороги не обязан возмещать ущерб, если получится доказать, что водитель не следовал этим правилам и, например, двигался, не соблюдая скоростной режим.

Компенсацию от владельца дороги можно получить, если следовать пяти основным пунктам:

Наехав на выбоину и повредив транспортное средство, нужно остановиться по возможности и безопасно как можно быстрее

Сообщить о случившемся полиции и, если они не прибудут на место происшествия, следовать данным ими инструкциям

Сфотографировать выбоину, ставшую причиной ущерба и нанесшей повреждения, таким образом, чтобы ее место расположения и размер можно было опознать (например, рядом с выбоиной положить спичечный коробок)

Повреждения машины и стоимость ремонта должны оценить специалисты авторемонтной мастерской

Требование о возмещении ущерба и документы, подтверждающие его, предоставить владельцу дороги, в Таллинне – Департаменту коммунального хозяйства.