Пт, 15.03.2019
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  • Поезд Москва-Таллинн переходит на летнее расписание

Поезд Москва-Таллинн переходит на летнее расписание

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Поезд Таллинн-Москва.

ФОТО: Ээро Вабамяги

В связи с переходом на летнее время с 31 марта 2019 года действует новое расписание международного поезда Москва–Санкт-Петербург–Таллинн.

Поезд Таллинн-Москва отправляется с Балтийского вокзала в 16:48, из Тапа в 17:40, из Йыхви 18:51, из Нарвы в 20:45. В Санкт-Петербург поезд прибывает в 23:58, в Москву в 9:30.

Поезд Москва-Таллинн отправляется из Москвы с Ленинградского вокзала в 22:15, прибывает в Санкт-Петербург в 5:39 и в Таллинн в 13:52.

Время прибытия и отправления в России указано по московскому времени, в Эстонии – по местному времени.

С полным расписанием можно ознакомиться на странице Go Rail.

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