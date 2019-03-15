Шаг за шагом по направлению к концу света

- либо новые коалиционные переговоры, новые партнеры, поиски минимально необходимого 51 голоса в парламенте (для страховки, конечно, лучше побольше);

- либо новые выборы.

То есть альтернатива между ужасом без конца и ужасным концом?

Между тем гром прозвучал не с ясного неба. Всё шло к этому

Напряженность в обществе – прежде всего межнациональная – нагнеталась давно. Точкой бифуркации стали события апреля 2007 года, т.н. Бронзовая ночь.

До этого, казалось, в стране имелись предпосылки для сближения двух национально-языковых общин. Перенос памятника и все, что ему сопутствовало, свел на нет все, что – пусть медленно и неуверенно – делалось для сближения.

И сама процедура переноса, и «идеологическая» подготовка к ней стали оскорбительными для тех десятков и сотен тысяч эстоноземельцев, которые чтят память воинов, погибших за спасение Европы от нацизма. Тогдашний премьер-министр Андрус Ансип (Партия реформ) однажды сказал, что в братской могиле лежат люди, спьяну попавшие под гусеницы своего же танка. Правда, ему хватило соображения не повторять это вновь.

Павших вообще лучше всего не тревожить. А если переносить их прах, то публично и с воинскими почестями. Что произошло – вы знаете.

Для одних – оскорбление, ощущение, что государство не считается с их памятью и их ценностями. Для других – сигнал, что по этому пути можно следовать и дальше.

***

Сегодня мы пожинаем плоды случившегося 12 лет назад.

Нетерпимость, ксенофобия и пр. – не есть монополия какого-то одного движения или одной партии. Они возникли и регулярно получали нарастающую подпитку еще тогда, когда об EKRE и помину не было.

Помните недавнее открытое обращение к Президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд председателя Таллинннского горсобрания Михаила Кылварта, за которого на недавних выборах в Рийгикогу проголосовали больше 17 тысяч человек?

«Мы вынуждены признать, - сказано в обращении, - что в нашей стране считается допустимым заклеймить человека за его национальную принадлежность. Стало обыденным называть неэстонцев ”калекой, который не желает двигаться”, ”браком” или даже ”раковой опухолью”. К сожалению, это не только заголовки ”желтых” изданий, но и заявления, звучащие в зале Рийгикогу. Еще большее беспокойство возникает в связи с тем, что подобные высказывания не вызывают более протеста ни у эстонского общества в целом, ни у лидеров общественного мнения. Скорее наоборот — создается впечатление, что в Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти…»

Ответа на обращение не последовало. Президент не дала оценки этим явлениям. То ли посчитала их несуществующими, то ли не увидела в них ничего плохого?

Выходит нет ничего плохого и в таком высказывании, сделанном одним «вольным сыном эфира»: