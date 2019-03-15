Пресловутый сарай около пруда Шнелли снесен

Сарай около пруда Шнелли, который долгое время портил вид Старого города и был магнитом для нарушителей общественного порядка, снесен, сообщает управа Кесклинна.
«Когда управа района Кесклинн осенью прошлого года вместе с полицией и Союзом архитекторов обходила парки района, то пришла к выводу, что преобразования в парке Тоомпарк нужно начать со сноса сарая на углу пруда Шнелли. Мы очень рады, что теперь сарай снесен и этим сделан первый шаг на пути к повышению привлекательности парка и его безопасности. В будущем на месте, где раньше был сарай, планируется построить павильон-кафе с прокатом лодок летом и прокатом коньков зимой», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Теперь необходимо отсортировать оставшиеся после сноса обломки сарая и утилизировать их. После этого будет удален фундамент сарая, выровнена поверхность и привезена новая земля. Эти работы планируется завершить к началу апреля.
«Нужно признать, что парке Тоомпарк есть и другие проблемы, требующие решения. Например, некоторые кусты образуют изолированные места, которые способствуют противоправному поведению и употреблению различных веществ. Поэтому у нас в планах, когда растает снег, проредить эти кусты, чтобы был баланс между приватностью и безопасностью», - отметил Свет.