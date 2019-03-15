Пресловутый сарай около пруда Шнелли снесен

«Когда управа района Кесклинн осенью прошлого года вместе с полицией и Союзом архитекторов обходила парки района, то пришла к выводу, что преобразования в парке Тоомпарк нужно начать со сноса сарая на углу пруда Шнелли. Мы очень рады, что теперь сарай снесен и этим сделан первый шаг на пути к повышению привлекательности парка и его безопасности. В будущем на месте, где раньше был сарай, планируется построить павильон-кафе с прокатом лодок летом и прокатом коньков зимой», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.