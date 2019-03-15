Не сообщившая о поездке в Финляндию студентка-иностранка выслана из страны

Закон не требует информировать о поездках

И хотя в случае Реэты решающим при высылке из страны стало то, что она не известила вуз о своей поездке, большая часть эстонских университетов этого от своих студентов не требует. Тартуский университет, Таллиннский университет, Таллиннский технический университет и Университет естественных наук не требуют от своих студентов информировать вуз о своих поездках. «Вид на жительство в Эстонии дает студентам-иностранцам и право посещать другие страны Европы, и естественно, что этой возможностью пользуются», - объяснил руководитель по маркетингу и связям с общественностью Университета естественных наук Ристо Метс. Но, по закону, Департамент полиции и погранохраны прервет вид на жительство студента-иностранца, если он возьмет академический отпуск или прервет обучение. Информировать перед поездкой требуют маленькие, в большей степени, базирующиеся на англоязычном обучении частные прикладные высшие школы – «Майнор» и Евроакадемия.

Исполнительный директор «Майнора» Кристьян Оад объяснил, что хотя у Департамента полиции и погранохраны нет права напрямую требовать у вузов, чтобы они вводили для своих иностранных студентов те или иные правила, по закону, вузы обязаны сотрудничать: «В то же время, полиции законом дано дискретное право не выдавать студентам видов на жительство, если пригласивший их вуз, по оценке Департамента полиции и погранохраны, не заслуживает доверия». Он добавил, что поскольку тут определяющим является лишь оценка полиции, Высшая школа «Майнор», начав англоязычное обучение, решила, что на всякий случай будет считать каждое пожелание Департамента полиции и погранохраны обязательным.

Молодой человек из Нигерии не смог начать обучение

В такую же ситуацию попал и Иса Аруна из Нигерии, который поступил в Евроакадемию на административное управление. Иса уже оплатил часть своего обучения и съездил в Анкару, чтобы получить визу, поскольку в Нигерии, насколько это известно, Посольства Эстонии нет.

Иса приехал в Таллинн 5 августа 2017 года, но учеба начиналась лишь 9 сентября. У вуза нет общежития, найти сразу съемную квартиру Иса не смог, а потому был вынужден ночевать в хостеле: «После первой ночи, проведенной в хостеле, я подумал, что это очень дорого, а до начала учебы еще есть время. Подумал, что поеду лучше до этого времени в Италию и вернусь к началу занятий».

Он пошел в службу обслуживания клиентов аэропорта и поинтересовался, может ли он съездить в Италию и вернуться в Эстонию? «Продававшая билет на самолет дама сказала, что поскольку у меня есть действующая виза, я прекрасно смогу вернуться в Эстонию», - рассказал Иса.

Но в аэропорту его задержала полиция и после допроса его отправили обратно в Нигерию. Кроме того, ему ввели запрет на въезд в Эстонию и весь Шенген на полтора года.

«Естественно, я хотел бы вернуться в Эстонию, я даже оплатил часть обучения и взял паузу на работе в Нигерии», - объяснил Иса.