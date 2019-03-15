Не сообщившая о поездке в Финляндию студентка-иностранка выслана из страны

Студентка из Непала не проинформировала вуз о поездке в Хельсинки, была задержана в порту, помещена под арест и выслана на родину с аннулированным видом на жительство, пишет Postimees.
Реэта Бандари (26) приехала в Эстонию из Непала полгода назад, чтобы учиться административному управлению в Высшей школе «Майнор». Ее муж и 11-месячная дочка остались на родине ждать, когда мать вернется с учебы. Поскольку родственники Реэты живут в Хельсинки, она часто ездила к ним в гости из Таллинна. Если учеба позволяла, она проводила несколько дней у родственников. Чаще всего они ездила туда раз в месяц, но иногда паузы получались и побольше. Всего Реэта успела пять раз побывать в Финляндии, и поскольку плана оставаться там у нее не было, она всегда возвращалась в Эстонию.
В конце февраля к Реэте из Непала приехал погостить и ее муж. Маленького ребенка, что понятно, в такое длительное путешествие не взяли – дочка осталась дома в Непале. Проведя вместе в Эстонии неделю, супруги решили съездить к родственникам в Финляндию. Они купили билеты, взяли свои паспорта и отправились на паром. После предъявления билетов к ним подошел полицейский, который начал задавать вопросы. Куда они хотят ехать? Какова цель поездки? С кем они там будут и как долго? Ответ Реэты, что они едут с мужем навестить родственников, полицейского не убедил.
«Пройдемте со мной», - сказал полицейский и отвел их в сторону. Первым делом страж порядка поинтересовался, почему виза Реэты в паспорте просрочена? Поскольку у Реэты имеется действующий вид на жительство для учебы в Эстонии, то обновлять визу ей было не нужно. На это ей сказали, что с ними хочет поговорить другой чиновник. Шли минуты. К ним подошел второй полицейский, который сказал Реэте, что она нарушила закон, поскольку не сообщила университету, что планирует поехать в Финляндию. Полицейский сказал, что из-за этого вид на жительство Реэты в Эстонии аннулируется, как и виза ее мужа.
В прошлые разы проблем не было
Реэта объяснила Postimees, что в действительности не оповещала вуз о своих поездках в Финляндию и в прошлые разы, поскольку не знала, что это так важно. Реэта, по ее словам, припоминает, что в университете об этом требовании говорили лишь один раз на одном инфочасе: «Я не думала, что должна каждый раз спрашивать разрешения, поскольку другие наши студенты ездили во многие страны: в Норвегию, Германию, Финляндию».
Исполнительный директор Высшей школы «Майнор» Кристьян Оад считает, что Реэта была в курсе требования, поскольку она участвовала в инфочасах, где об этом говорили: «Но может быть на этой ситуации можно научиться тому, что такие неакадемические ожидания, которые введены Департаментом полиции и погранохраны для вузов, в дальнейшем нужно будет сформулировать письменно. Записать семь-десять пунктов и брать подпись у людей, что они в курсе».
После задержания, Реэта тут же позвонила в вуз, но координатор студентов-иностранцев сказал ей, что он ей помочь не может.
«Будучи студенткой с полной нагрузкой, ты не может путешествовать без нашего разрешения. И поскольку прежде, другие приехавшие из Непала женщины уезжали из Эстонии, когда сюда приезжали их мужья, то логично, что Департамент полиции и погранохраны не верит в рассказы о посещении живущих в Финляндии родственников», - сказал ей представитель университета.
По словам Реэты, тот же самый работник был в курсе, что в Хельсинки у нее живут родственники, и время от времени она их навещает: «Он знал, что в Хельсинки у меня живут родственники, он даже один раз встречался с моим братом, который приезжал сюда в гости».
«Мое будущее разрушено», - вздыхает Реэта и добавляет, что хочет любой ценой продолжить обучение. «Я приехала сюда учиться, чтобы после открыть на родине собственное предприятие. Если бы я хотела сбежать из Эстонии… То попросила бы мужа хотя бы раз приехать сюда с дочерью», - объяснила она.
Ночь в камере, как преступница
В порту полицейский проверил все сумки Реэты и ее мужа, и их забрали. «Нас поместили в тюрьму, как преступников», - возмущена Реэта поведением полицейских и описывает, как их с мужем поместили в разные камеры, и им прошлось провести там целую ночь.
После того, как Реэта посидела в камере, чиновник спросил у нее, есть ли у нее достаточное количество денег, чтобы купить билет обратно в Непал? Реэта ответила утвердительно и была вынуждена приобрести билет.
«После этого они отвезли нас в хостел, чтобы мы собрали вещи. И вернули обратно в тюрьму», - рассказала она и добавила, что им пришлось подписать документы о высылке из страны. Кроме этого для Реэты ввели двухлетний запрет на въезд в Эстонию.
В прошлый четверг Реэта с мужем вернулись в Непал, но, по словам женщины, она это так не оставит: «Я клянусь, что будут бороться с этой несправедливостью. Не только для себя, но и для всех других студентов, которые могут в будущем попасть в такую же ситуацию». Реэта уже наняла адвоката.
«Можем вам подтвердить, что представляем Реэту Бандари в случае ее высылки из страны», - сказал адвокат адвокатского бюро Lindeberg Алдо Вассар. И хотя более точные детали он сейчас сообщить не смог, адвокат заверил, что есть план обратиться в суд.
Руководитель Эстонского центра по правам человека Кари Кяспер сказал, что и работники его центра в курсе случая Реэты: «Чья-то высылка из страны со дня является чрезвычайно серьезным нарушением прав человека, поскольку это очень сильно нарушает его повседневную жизнь и причиняет серьезные страдания. Кроме того, это существенно усложняет защиту прав». Кяспер добавил, что такое обращение могут оправдать только очень исключительные обстоятельства, о наличие которых он сейчас не знает.
«Мы ждем объяснений Департамента полиции и погранохраны, почему с Реэтой Бандари так обошлись. В Эстонии учатся и работают на тех же условиях много иностранцев, с которыми могут поступить также, и чьи права из-за этого теперь оказались под угрозой. Надеемся, что свою роль тут не сыграли цвет кожи и происхождение студентки», - сказал Кяспер.
По словам руководителя пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры Индрека Ару, с Реэтой и ее мужем поступили не несправедливо: «По имеющейся у меня на сегодняшний день информации я считаю, что чиновники в тот момент приняли правильное решение».
«Почему человек не выполняет обязательств?»
«Этот конкретный человек был в курсе этого обязательства (что вуз нужно информировать о поездках – ред.), но почему он его не выполнил? – задал вопрос Ару. – Если она предположительно пять раз ездила в Финляндию, то я могу сказать, что я не знаю, что она пять раз ездила в Финляндию. Тут возникают какие-то нестыковки».
В распоряжении Postimees имеются прежние билеты Реэты на паром и фотографии с четырех путешествий в Финляндию, которые доказывают, что она была в гостях в Хельсинки, но всегда возвращалась в Эстонию. Пятый билет Реэта найти не смогла, но заверила, что таких поездок точно было пять. На вопрос журналиста, знает ли полиция вообще о поездках Реэты в Финляндию, Ару ответил, что может быть один раз ездила, но и в этом он не очень уверен.
«Даже то, что она один раз ездила, или нет, не имеет значения. Когда полиция выносит такие решения, то оценивается вся картина целиком», - сказал Ару и объяснил, что вопрос не в том, что один студент учится в «Майноре» или другом вузе и решает поехать в Финляндию.
«Вопрос в том, что студентка не выполнила своего обязательства, которое установлено вузом и которое другие студенты замечательно выполняют. Сейчас мы знаем, что она это обязательство не выполнила, и вместе с ней уже был и муж. Учитываются и эти обстоятельства», - объяснил Ару одну из причин высылки Реэты и добавил, что всех причин полиция, конечно, раскрыть не может.
И хотя Реэта не сообщила вузу о своей очередной поездке в Финляндию, по словам исполнительного директора Кристьяна Оад, как студентка она всегда была примерной. На вопрос, были ли у университета подозрения, что Реэта могла хотеть покинуть Эстонию, Оад ответил отрицательно.
«Как студентка Реэта вела себя хорошо, посещала лекции, сдавала тесты и зачеты, так что тут ничего такого», - сказал Оад, но добавил, что, понятно, что полиция и им не раскрыла всех своих причин и действий. «У есть нас принцип, что мы делимся информацией с Департаментом полиции и погранохраны. Если там есть какая-то иная информация, которая привела к такому решению, то мы всегда доверяем решению полиции».
Закон не требует информировать о поездках
И хотя в случае Реэты решающим при высылке из страны стало то, что она не известила вуз о своей поездке, большая часть эстонских университетов этого от своих студентов не требует. Тартуский университет, Таллиннский университет, Таллиннский технический университет и Университет естественных наук не требуют от своих студентов информировать вуз о своих поездках. «Вид на жительство в Эстонии дает студентам-иностранцам и право посещать другие страны Европы, и естественно, что этой возможностью пользуются», - объяснил руководитель по маркетингу и связям с общественностью Университета естественных наук Ристо Метс. Но, по закону, Департамент полиции и погранохраны прервет вид на жительство студента-иностранца, если он возьмет академический отпуск или прервет обучение. Информировать перед поездкой требуют маленькие, в большей степени, базирующиеся на англоязычном обучении частные прикладные высшие школы – «Майнор» и Евроакадемия.
Исполнительный директор «Майнора» Кристьян Оад объяснил, что хотя у Департамента полиции и погранохраны нет права напрямую требовать у вузов, чтобы они вводили для своих иностранных студентов те или иные правила, по закону, вузы обязаны сотрудничать: «В то же время, полиции законом дано дискретное право не выдавать студентам видов на жительство, если пригласивший их вуз, по оценке Департамента полиции и погранохраны, не заслуживает доверия». Он добавил, что поскольку тут определяющим является лишь оценка полиции, Высшая школа «Майнор», начав англоязычное обучение, решила, что на всякий случай будет считать каждое пожелание Департамента полиции и погранохраны обязательным.
Молодой человек из Нигерии не смог начать обучение
В такую же ситуацию попал и Иса Аруна из Нигерии, который поступил в Евроакадемию на административное управление. Иса уже оплатил часть своего обучения и съездил в Анкару, чтобы получить визу, поскольку в Нигерии, насколько это известно, Посольства Эстонии нет.
Иса приехал в Таллинн 5 августа 2017 года, но учеба начиналась лишь 9 сентября. У вуза нет общежития, найти сразу съемную квартиру Иса не смог, а потому был вынужден ночевать в хостеле: «После первой ночи, проведенной в хостеле, я подумал, что это очень дорого, а до начала учебы еще есть время. Подумал, что поеду лучше до этого времени в Италию и вернусь к началу занятий».
Он пошел в службу обслуживания клиентов аэропорта и поинтересовался, может ли он съездить в Италию и вернуться в Эстонию? «Продававшая билет на самолет дама сказала, что поскольку у меня есть действующая виза, я прекрасно смогу вернуться в Эстонию», - рассказал Иса.
Но в аэропорту его задержала полиция и после допроса его отправили обратно в Нигерию. Кроме того, ему ввели запрет на въезд в Эстонию и весь Шенген на полтора года.
«Естественно, я хотел бы вернуться в Эстонию, я даже оплатил часть обучения и взял паузу на работе в Нигерии», - объяснил Иса.