Пт, 15.03.2019
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Сардинию за 169 евро!

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Сардиния.

ФОТО: Jenny Sturm / PantherMedia / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.ee

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Туда-обратно из Таллинна в Грузию начиная с 70 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сардинию начиная со 169 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 63 евро

Туда-обратно из Таллинна в Осло начиная с 64 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 69 евро

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 93 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 101 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гамбург начиная со 128 евро

Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 137 евро

Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная с 204 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарию начиная с 206 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гонконг начиная с 450 евро

Туда-обратно из Таллинна в Вашингтон начиная с 352 евро

Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 125 евро

Туда-обратно из Таллинна на Фарерские острова начиная с 238 евро

Туда-обратно из Таллинна во Флориду начиная с 360 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сан-Франциско начиная с 388 евро

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