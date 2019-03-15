Убийство француженки в Лондоне: подозреваемого гражданина Эстонии могут выдать Британии

Подозреваемый в убийстве 32-летний Кирилл был задержан в Таллинне в среду.

Тело 34-летней Лорелин Гарсиа-Берто было обнаружено 6 марта в саду за ее домом на юго-западе Лондона. При вскрытии выяснилось, что женщину задушили.

Лондонские следователи разыскивали подозреваемого в убийстве Кирилла в сотрудничестве с Европолом, его задержали в Таллинне на основании европейского ордера на арест.

Лорелин Гарсиа-Берто. ФОТО: Metropolitan Police / PA Wire/PA Images

Следственная группа у дома убитой. ФОТО: SWNSPaul Davey / Paul Davey/SWNS