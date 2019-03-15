Пт, 15.03.2019
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  • Убийство француженки в Лондоне: подозреваемого гражданина Эстонии могут выдать Британии

Убийство француженки в Лондоне: подозреваемого гражданина Эстонии могут выдать Британии

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Полиция на месте убийства француженки Лорелин Гарсиа-Берто.

ФОТО: Steve Parsons / PA Wire/PA Images

В пятницу Харьюский уездный суд рассмотрит вопрос о выдаче британским властям гражданина Эстонии, подозреваемого в убийстве француженки в Лондоне в начале марта.

Подозреваемый в убийстве 32-летний Кирилл был задержан в Таллинне в среду.

Тело 34-летней Лорелин Гарсиа-Берто было обнаружено 6 марта в саду за ее домом на юго-западе Лондона. При вскрытии выяснилось, что женщину задушили.

Лондонские следователи разыскивали подозреваемого в убийстве Кирилла в сотрудничестве с Европолом, его задержали в Таллинне на основании европейского ордера на арест.

Лорелин Гарсиа-Берто.

ФОТО: Metropolitan Police / PA Wire/PA Images

Следственная группа у дома убитой.

ФОТО: SWNSPaul Davey / Paul Davey/SWNS

Гарсиа-Берто была объявлена пропавшей без вести после того, как она не пришла на работу 5 марта. Она была ассистенткой в PR-фирме Golin и кинопродюсером.

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