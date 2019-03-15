Гражданская инициатива: 3000 евро талантливому эстонскому лыжнику

В своем обращении Аламаа заявил, что готов выплатить 3000 евро любому, по выбору Саарепуу, талантливому, но страдающему от нехватки денежных средств лыжнику с целью поддержать отечественный лыжный спорт: "Сумма символическая, но это шаг вперед по сравмению с тем потоком негатива, который обрушился на лыжный спорт сегодня. Пошлю 3000 спортсмену, которые позволят провести тренировочный лагерь и купить пару лыж."

Также Аламаа призвал болельщиков не сильно переживать по поводу нечемпионских результатов эстонских лыжников: "Попивающим пиво диванным болельщикам, которые недовольны последними местами наших спортсменов и называют их туристами, замечу, что те молодые лыжники, которые попадают на крупные соревнования - это лучшие спортсмены страны. А путь даже к такой вершине это самопожертвование на протяжении многих лет и очень тяжелая работа".