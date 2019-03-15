Фото, видео: смотрите, на что способна тяжелая техника Сил обороны

«Сегодня мы хотели продемонстрировать, как техника Сил обороны Эстонии и наших союзников справляется с преодолением инженерных заграждений», - сказал начальник штаба инженерного батальона майор Хегерт Хорн и добавил, что зрители получили, прежде всего, замечательную возможность увидеть, какие заграждения воздвигают военные инженеры, и как с их преодолением справляется различная бронетехника.

Демонстрация началась с изготовления лесного завала путем подрыва и продолжилась преодолением остальных заграждений. Всего инженеры соорудили 12 различных барьеров из бревен и грунта, в том числе противотанковые рвы, баррикады и надолбы из бревен и колючей проволоки.

Заграждения преодолевали британский танк Challenger 2 и боевая инженерная машина Terrier, инженерный танк Сил обороны Эстонии, боевая машина пехоты CV9035, бронетранспортер SISU XA180 и военный тягач MAN.