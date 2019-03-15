Сенат США проголосовал за окончание чрезвычайного положения

Трамп отреагировал на результаты голосования незамедлительно, наложив первое за время своего президентства вето на решение Конгресса. О готовности к этому шагу Трамп заявлял еще до начала голосования, пишет DW.com.

В середине февраля резолюцию об окончании чрезвычайного положения в стране уже поддержала Палата представителей.

Сенат выступил против курса Трампа в Саудовской Аравии

Голосование в Сенате по вопросу отмены чрезвычайного положения стало уже вторым крупным внутриполитическим поражением Трампа за последние два дня.

13 марта большинство сенаторов выступили также за прекращение военной поддержки США Саудовской Аравии в Йемене. При этом за соответствующую резолюцию проголосовали не только демократы, но и семь республиканцев.