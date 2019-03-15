Видео: микроавтобус полиции попал в ДТП

Авария произошла около 22.00. Водитель полицейского микроавтобуса ехал в сторону Пярну, когда получил вызов и был вынужден развернуть машину обратно. Он включил проблесковые маячки и поворотники. "К сожалению, полицейский не убедился в безопасности маневра и произошло столкновение с легковым автомобилем Volkswagen. В результате ДТП повреждена левая передняя дверь микроавтобуса", - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоняк.