Министр Тынисте: хватит запугивать приходом EKRE к власти !

Как отметил член «Отечества», находящийся последние недели в должности министра финансов Тоомас Тынисте, его беспокоит то, что как в Эстонии, так и за ее пределами людей запугивают приходом к власти EKRE.
«Сегодня включение EKRE в состав правительства так же хорошо, как и любая другая правительственная комбинация», - уверен министр, «поскольку все предвыборные обещания и так преувеличены».
Его пугает не правительственный альянс, состоящий из EKRE, «Отечества» и Центристской партии, а паника, которую сеют вокруг этой перспективы. «Это беспокоит меня больше всего», - признался он.
Министр считает безответственным, когда политически конкуренты рассказывают за рубежом своим коллегам и общественности, что теперь в Эстонии все изменится в худшему. «На самом деле мы могли бы взять любую партию и рассказывать о ней страшилки, заявлять, что все теперь очень обеспокоены. Чем больше мы нагнетаем, тем больше они беспокоятся (зарубежная пресса и политики - прим. ред.), - считает Тынисте.
О себе Тынисте сказал, что больше не намерен участвовать в активной политике. «Чтобы продолжать работу в должности министра, должен быть сильный мандат», - объяснил министр, набравший на прошедших парламентских выборах 479 голосов. Поэтому он планирует вернуться в частный сектор и продолжить заниматься предпринимательством.