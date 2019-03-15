Фото: представлен электрокроссовер Tesla Model Y

Стоимость автомобиля стартует с отметки 34 500 евро(версия называется Standard Range) — но по такой рекламной цене купить Model Y можно будет только весной 2021 года, пишет ixbt.com. Три другие версии — Long Range, Dual Motor AWD и Performance — стоят заметно дороже: 41 500, 45 000 и 53 000 евро соответственно. Зато любую из них можно будет приобрести в США уже осенью 2020 года.

Базовый заднеприводный Model Y разгоняется до 96,5 км/ч за 5,9 с, имеет максимальную скорость 193 км/ч и проезжает на одной зарядке 370 км. Второй заднеприводный вариант, Long Range, способен на одной зарядке проехать уже 482 км. Он немного динамичнее (5,5 с до 96,5 км/с) и имеет чуть большую максимальную скорость — почти 210 км/ч.

Базовый полноприводный вариант Model Y, как ни странно, ненамного быстрее — он разгоняется до 96,5 км/с за 4,8 с. Максимальная скорость — 217 км/ч, запас хода — 450 км. А вот характеристики топовой модификации Model Y, тоже полноприводной: разгон до 96,5 км/ч — 3,5 с, максимальная скорость — чуть больше 240 км/ч, запас хода — те же 450 км.