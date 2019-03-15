Жители Эстонии оказались в непосредственной близости от кровавой бойни в Новой Зеландии

"Сегодня один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии. В Крайстчерче, где сейчас находимся и мы, в нескольких местах произошла массовая стрельба. С нами все в порядке, мы в безопасности дома. Выражаем соболезнования близким жертв", - написали Андер и Хенри в социальных сетях.

МИД просит находящихся в Крайстчерче сообщить о себе

МИД просит всех, кто находится в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, связаться с близкими и дать о себе знать. Тем, кто не может связаться с находящимися в Крайстчерче близкими, следует обратиться в МИД.

В пятницу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии произошли нападения на две мечети, в ходе которых было убито не менее 49 человек. Один из нападавших, австралийский экстремист, вел прямую трансляцию нападения.

Одно из нападений произошло в мечети Аль-Нур на авеню Динс, а второе - в мечети Линвуд на авеню Линвуд. Стрельба началась во время пятничной молитвы, по данным СМИ, первые выстрелы прозвучали в мечети Аль-Нур около 13.45 (2.45 по эстонскому времени).