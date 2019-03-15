Следствие требует от ФБК удалить фильм-расследование "Он вам не Димон"

Обычное утро @fbkinfo.

Следователь и 2 пристава пришли с повестками и требованием удалить «Димона». pic.twitter.com/r2iiu5A8sA — Ilya (@ilyapahomov) 15 марта 2019 г.

Ролик о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве был размещен на YouTube в марте 2017 года и с тех пор набрал более 28 млн просмотров, пишет DW.com. В фильме утверждается, что бизнесмен Алишер Усманов фактически дал взятку Медведеву через структуры подставных благотворительных фондов.

По словам Навального, следствие требует также удалить другие расследования ФБК. В 2018 году основатель фонда обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от бизнесмена Олега Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг. В том же году ФБК в своих расследованиях рассказал о недвижимости главы Пенсионного фонда России стоимостью почти в один миллиард рублей, а также о завышении цен в поставках продовольствия для Росгвардии.