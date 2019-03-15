Следствие требует от ФБК удалить фильм-расследование "Он вам не Димон"

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным, пришли следователь и приставы. Они требуют удалить фильм-расследование ФБК "Он вам не Димон", сообщил член незарегистрированной "Партии прогресса" Илья Пахомов в своем микроблоге Twitter в пятницу, 15 марта.
Обычное утро @fbkinfo.— Ilya (@ilyapahomov) 15 марта 2019 г.
Следователь и 2 пристава пришли с повестками и требованием удалить «Димона». pic.twitter.com/r2iiu5A8sA
Ролик о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве был размещен на YouTube в марте 2017 года и с тех пор набрал более 28 млн просмотров, пишет DW.com. В фильме утверждается, что бизнесмен Алишер Усманов фактически дал взятку Медведеву через структуры подставных благотворительных фондов.
По словам Навального, следствие требует также удалить другие расследования ФБК. В 2018 году основатель фонда обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от бизнесмена Олега Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг. В том же году ФБК в своих расследованиях рассказал о недвижимости главы Пенсионного фонда России стоимостью почти в один миллиард рублей, а также о завышении цен в поставках продовольствия для Росгвардии.
В феврале 2019 года фонд сообщил о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, особо выделив местный клан Каитовых. 14 марта ФБК опубликовал новое расследование о недвижимости семьи бывшего зампреда "Газпрома" Валерия Голубева на Рублевке. Участок с особняком, который оценивается более чем в три миллиарда рублей, зарегистрирован на имя 23-летнего сына Голубева.