Кармо Тюйр: Европейский союз – это не Советский Союз

Нет ничего плохого или неправильного в негативном отношении к Европейскому союзу. Объединяющая Европу идея - как любая другая идея, и с каждой идеей можно спорить. Более того, можно и нужно постоянно критическим взглядом смотреть на форму этой идеи, то есть на ее конкретные институции и процедуры.

Такое критическое осмысление и переосмысление даже крайне необходимо, чтобы не позволить бюрократии стать само собой разумеющимся, самостоятельно выстраивающим своды законов и задыхающимся в нем монстром.

Но любая подобная критика должна быть аргументированной, а не неопределенным поношением в стиле: «все эти брюссельские элиты – одним миром мазаные негодяи». А проведение знака равенства между Евросоюзом и Советским Союзом как раз и является неопределенным обобщением.

Я абсолютно понимают, почему и как такие сравнения выстраиваются. Похожесть в словах слишком заманчива, чтобы этим не воспользоваться. И поскольку Советский Союз для тех, кто использует сравнения, - это синоним «всего плохого», есть соблазн таким простым сравнением обыграть его в нечто большее. Однако в случае ярких обобщений и упрощений опускаются до уровня тех, кто все неприятное обозначает словом «фашист».

Но поскольку я утверждаю, что любая критика должна быть аргументирована, то буду и сам придерживаться этого требования, и аргументирую критику критики.

Почему же сравнение Европейского союза и Советского Союза ошибочно? Для этого разумно дефинировать Советский Союз и посмотреть, есть ли смысл в его сравнении с Европейским союзом?

Естественно, это можно было бы сделать в форме масштабной и детальной таблицы, определив все принципы и признаки советского образа жизни, но это выпадает из формата газетной публикации.

Сведу идейную и организационную суть Советского союза к паре простых высказываний. Во-первых, идеология – СССР выстроен на одной простой идее: передать всю власть на основании классовой принадлежности так называемому простому народу, рабочим и крестьянам. В реальности это, конечно, было одного глобальной ложью – чем дальше развивался СССР, тем меньше всем было дела до так называемого построения государства с низов, речь шла о тоталитарном государстве, подчиненном диктату одной партии.

В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Допустим, условно можно сказать, что в ней заключается вера в либеральную рыночную экономику, но эту идею даже не пытались оформить в «Справочник строителя коммунизма», который нужно было бы положить в карман каждого гражданина и требовать беспрекословного исполнения.

Во-вторых, единый, подчиняющийся контролю со стороны партии репрессивный аппарат. В Европейском союзе этим даже не пахнет - нет единой тайной полиции, армии, не говоря о принудительных трудовых лагерях. За оскорбление руководителя или «священной идеи» в ГУЛАГ не отправляют.

В-третьих, тотальный контроль со стороны государства за жизнью, деятельностью и основными свободами людей. Если СССР был образованием, полностью сосредоточенным на государстве, где жизнь человека не стоила ни копейки, то ЕС действует скорее диаметрально противоположным образом – если тут вообще можно говорить о каком-то верховенстве, то этим являются права индивида - вплоть до возможности пожаловаться на государство в суд.