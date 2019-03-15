«Представьте: чтобы Арво Пярт задумывал злодейство!»

Вера – едва ли не центральная тема поэзии Ольги Александровны. Ее первый сборник стихов вышел в 1986 году в Париже, на родине она печатается с 1989 года. Стихи Седаковой переведены на большинство европейских языков, на иврит и китайский. Эстония Ольге Александровне не чужая: «Среди прочего для меня это – встреча с прошлым. Мне в Эстонии больше знаком Тарту, а не Таллинн, в Тарту я ездила к Лотману, много там бывала, а в Таллинн раньше заезжала по пути. Это дорогие мне воспоминания. И только в последние годы стала бывать в Таллиннском университете...»

«Ситуация туманная, раздутая, какая-то нечестная»

– Конференция, на которую вы приехали, называется «"Метанойя": переосмысление, возвращение, изменение, прощение, примирение». Цитируя вас: «Покаяние и обращение... как поворот к тому, что обещает тебе прощение, милость, будущее». Вы подразумеваете, конечно, Бога. Насколько такие мероприятия – прозелитизм?

– Эта конференция – скорее религиозное собрание. Хотя теология, история теологии, патрология, библеистика – тоже науки, и противопоставлять одно и другое странно... Это не прозелитизм, прозелитизм – проповедь, направленная вовне, а здесь скорее собрание своих, верующих.

– Не мешает ли вера ученого его объективности? Она все-таки смещает какие-то вещи...

– Неверие тоже смещает какие-то вещи. Наука, к которой мы привыкли, – по большому счету наука XIX века со своим каноном, запрещающим предполагать некоторые вещи. Я не раз встречала современных ученых – математиков, физиков, – которые говорят: новый поворот науки в XX веке связан с отказом от жестко атеистических установок. Да, любая установка может мешать. Я думаю, человек должен быть правдив в отношении материала и своих мыслей, правдив без натяжек – тогда ничего мешать не будет.

– Эстония – атеистическая страна, у нас верующими считают себя всего 16% жителей...

– Ну, это много. В Англии верующих – четыре процента.

– Россия, с другой стороны, вроде бы стремительно движется к религии – «Закон Божий» вместо светской этики в школах, противостояние «духовного Востока», наследника Византии и Третьего Рима, бездуховному Западу. Как вы на всё это смотрите?

– Я смотрю на всё это совершенно по-другому. Не думаю, что у нас процент людей, принадлежащих к церковной вере, больше, чем в той же Англии. Другое дело, что есть такой идеологический миф: если ты родился русским, если тебя покрестили в детстве, ты уже православный. Люди невежественны на этот счет, даже те, кто выступает от имени церкви, – десятилетия воинствующего атеизма свое дело сделали. Но и критика церкви со стороны некоторых журналистов не менее чудовищна. Мне очень не нравится вся эта наша ситуация – она туманная, раздутая, какая-то нечестная... Никто не выясняет, что на самом деле происходит, что это за великое религиозное возрождение, которое у нас объявили.