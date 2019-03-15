У пассажирского порта в Таллинне изменится организация дорожного движения.

С 21 марта будет открыто движение на отрезке улицы Петроолеуми между улицей Туукри и D-терминалом. ФОТО: Раэпресс.

В то же время улица Уус-Садама закроется на участке между улицами Рейди и Туукри. Для пешеходов движение по улице будет открыто. Доступ к недвижимости на улице Уус-Садама будет открыт для местных жителей через улицу Туукри.

С 25 марта частично будет перекрыт перекресток на улице Ахтри. Будет закрыт выезд со стороны порта на улицу Йые и правый поворот в направлении бульвара Мэре. Временно в качестве выезда можно будет использовать переулок Лоотси. Сворачивать можно будет на улицу Туукри как налево, так и направо. Из порта также можно будет выехать через улицу Петроолеуми, перед D-терминалом.