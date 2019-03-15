Никита Кучеров обновил 12-летний рекорд НХЛ

25-летний Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и дважды ассистировал партнерам. Это позволило россиянину упрочить лидерство по очкам. Форвард забросил 35 шайб и отдал 80 результативных передач в 71 матче чемпионата. Это лучший результат среди всех игроков НХЛ за последние 12 лет. В последний раз подобную результативность демонстрировал нападающий «Питтсбург Пингвинз», канадец Сидни Кросби.