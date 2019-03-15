Ждать осталось совсем недолго! Колесо обозрения на торговом центре T1 установят через несколько дней

На следующей неделе закончатся работы по установке колеса обозрения на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn, для зрителей аттракцион, по всей вероятности, откроется в середине апреля, передает Rus.err.
"Колесо благополучно прибыло на место, установили первую мачту", – сказал член правления Skypark Алар Каяр BNS. Он добавил, что части колеса обозрения привезли в Эстонию на 12 разных машинах, последняя из которых прибыла утром 11 марта. В тот же день начали работы по установке.
По его словам, работы завершат на следующей неделе, а прокатиться на колесе можно будет уже в середине апреля
Изготовление колеса задержалось из-за отсутствия на мировом рынке металла, необходимого для отдельных частей аттракциона.
На изготовление аттракциона вместе с доставкой и установкой будет потрачено 5-6 млн евро, стоимость самого колеса составила 3,2 млн евро.
Фонд EAS в феврале прошлого года выделил на проект 1,4 млн евро, по первоначальным планам, колесо должны были установить на крыше торгового центра в октябре 2018 года.