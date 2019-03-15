Ждать осталось совсем недолго! Колесо обозрения на торговом центре T1 установят через несколько дней

"Колесо благополучно прибыло на место, установили первую мачту", – сказал член правления Skypark Алар Каяр BNS. Он добавил, что части колеса обозрения привезли в Эстонию на 12 разных машинах, последняя из которых прибыла утром 11 марта. В тот же день начали работы по установке.

По его словам, работы завершат на следующей неделе, а прокатиться на колесе можно будет уже в середине апреля

Изготовление колеса задержалось из-за отсутствия на мировом рынке металла, необходимого для отдельных частей аттракциона.

На изготовление аттракциона вместе с доставкой и установкой будет потрачено 5-6 млн евро, стоимость самого колеса составила 3,2 млн евро.