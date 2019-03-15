Пт, 15.03.2019
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  • Ждать осталось совсем недолго! Колесо обозрения на торговом центре T1 установят через несколько дней

Ждать осталось совсем недолго! Колесо обозрения на торговом центре T1 установят через несколько дней

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Установка колеса обозрения на торговый центр T1.

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

На следующей неделе закончатся работы по установке колеса обозрения на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn, для зрителей аттракцион, по всей вероятности, откроется в середине апреля, передает Rus.err.

"Колесо благополучно прибыло на место, установили первую мачту", – сказал член правления Skypark Алар Каяр BNS. Он добавил, что части колеса обозрения привезли в Эстонию на 12 разных машинах, последняя из которых прибыла утром 11 марта. В тот же день начали работы по установке.

По его словам, работы завершат на следующей неделе, а прокатиться на колесе можно будет уже в середине апреля

Изготовление колеса задержалось из-за отсутствия на мировом рынке металла, необходимого для отдельных частей аттракциона.

На изготовление аттракциона вместе с доставкой и установкой будет потрачено 5-6 млн евро, стоимость самого колеса составила 3,2 млн евро.

Фонд EAS в феврале прошлого года выделил на проект 1,4 млн евро, по первоначальным планам, колесо должны были установить на крыше торгового центра в октябре 2018 года.

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