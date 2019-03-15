Почему нужно избегать задней части лайнера и куда сесть, чтобы не продуло

Если вы хотите, как следует отдохнуть в полете, выбирайте место у окна, пишет turizm.ru. В этом случае у вас всегда будет возможность прислониться к стене самолета и быстрее заснуть. Однако есть небольшой минус: рядом с иллюминатором может быть более шумно из-за близко расположенных двигателей. Поэтому самое тихое место лучше поискать у окна в передней части салона самолета.

Чтобы не трясло

Избежать лишних переживаний из-за неожиданных турбулентностей, вы сможете, заняв места в середине самолета, поближе к крыльям. С этой же целью избегайте задней части лайнера.

Как не простудиться

Если не хотите простудиться в дороге, эксперты советуют избегать мест возле дверей и запасных выходов. Из-за сквозняка, там, как правило, холоднее всего. А теплее всего в хвосте. Впрочем, всегда можно одеть теплую одежду и не мерзнуть ни в начале, ни в конце салона. Имейте в виду: даже если вы путешествуете в жаркую страну, в самолете всегда прохладно. Такие условия созданы специально, чтобы пассажиры не падали в обморок.

Чтобы вытянуть ноги

На всех рейсах есть места с дополнительным пространством для ног, но большинство авиакомпаний взимают за них дополнительную плату. Тем не менее некоторые ряды у запасных выходов бывают с дополнительным пространством, куда можно вытянуть затекшие конечности. Главное, не брать места, которые находятся непосредственно перед такой дверью. Дело в том, что кресла здесь чаще всего не откидываются из-за соображений безопасности.

Если вы с детьми

Если вы путешествуете с детьми, эксперты советуют выбирать места рядом с перегородкой между классами. Только здесь обычно располагают детскую люльку. Правда, такие удобства созданы далеко не на всех самолетах. Другой вариант — выбрать место в задней части самолета, поскольку именно там обычно находятся пеленальные столики.

Чтобы быстрее поесть