Пт, 15.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Почему нужно избегать задней части лайнера и куда сесть, чтобы не продуло

Почему нужно избегать задней части лайнера и куда сесть, чтобы не продуло

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Салон самолета.

ФОТО: Блог Ильи Варламова

Различные места в самолете дают абсолютно разные возможности и ограничения для пассажиров. Поэтому и выбирать их нужно, учитывая собственные потребности и слабости. Об этом пишет The Sun.

Если вы хотите, как следует отдохнуть в полете, выбирайте место у окна, пишет turizm.ru. В этом случае у вас всегда будет возможность прислониться к стене самолета и быстрее заснуть. Однако есть небольшой минус: рядом с иллюминатором может быть более шумно из-за близко расположенных двигателей. Поэтому самое тихое место лучше поискать у окна в передней части салона самолета.

Чтобы не трясло

Избежать лишних переживаний из-за неожиданных турбулентностей, вы сможете, заняв места в середине самолета, поближе к крыльям. С этой же целью избегайте задней части лайнера.

Как не простудиться

Если не хотите простудиться в дороге, эксперты советуют избегать мест возле дверей и запасных выходов. Из-за сквозняка, там, как правило, холоднее всего. А теплее всего в хвосте. Впрочем, всегда можно одеть теплую одежду и не мерзнуть ни в начале, ни в конце салона. Имейте в виду: даже если вы путешествуете в жаркую страну, в самолете всегда прохладно. Такие условия созданы специально, чтобы пассажиры не падали в обморок.

Чтобы вытянуть ноги

На всех рейсах есть места с дополнительным пространством для ног, но большинство авиакомпаний взимают за них дополнительную плату. Тем не менее некоторые ряды у запасных выходов бывают с дополнительным пространством, куда можно вытянуть затекшие конечности. Главное, не брать места, которые находятся непосредственно перед такой дверью. Дело в том, что кресла здесь чаще всего не откидываются из-за соображений безопасности.

Если вы с детьми

Если вы путешествуете с детьми, эксперты советуют выбирать места рядом с перегородкой между классами. Только здесь обычно располагают детскую люльку. Правда, такие удобства созданы далеко не на всех самолетах. Другой вариант — выбрать место в задней части самолета, поскольку именно там обычно находятся пеленальные столики.

Чтобы быстрее поесть

Есть совет и для тех, кто всегда садится в самолет голодным и хочет быстрее получить бортовое питание. Только место в передней части кабины, будь то эконом, премиум-эконом, бизнес или первый классы, может гарантировать, что вас обслужат раньше других. Заказ специальной еды, такой как вегетарианская или безглютеновая, также позволит получить еду раньше остальных пассажиров.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ