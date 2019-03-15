Пт, 15.03.2019
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  • Культура вождения во всей красе: мастеру парковки плевать на МуПо

Культура вождения во всей красе: мастеру парковки плевать на МуПо

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ФОТО: МуПо

Для МуПо неправильная парковка возле "Каубамая" - ежедневная проблема: несмотря на то, что там между двух полос посреди дороги находится островок безопасности, который отделяют от проезжей части сплошные линии, водителям нет до этого дела.

Они с непоколебимым упрямством продолжают парковать свои автомобили в запрещенной зоне. А некоторые водители доказывают свое незнание ПДД как вербально, так и своими поступками и жестами.

"Жаль, что известные и зажиточные люди считают, что закон им не писан!" - огорчились в МуПо.

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