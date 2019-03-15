Пт, 15.03.2019
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  • Срочно! В Таллинне пропали 15-летняя Дарья и 16-летний Виктор, полиции нужна помощь

Срочно! В Таллинне пропали 15-летняя Дарья и 16-летний Виктор, полиции нужна помощь

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Пропавшие в Таллинне дети.

ФОТО: PPA

Ида-Харьюское отделение полиции просит помощи в поисках 15-летней Дарьи и 16-летнего Виктора. Девушка и молодой человек – друзья, они ушли из своих домов в Ласнамяэ 13 марта и до сих пор не вернулись.

Пропавшая Дарья.

ФОТО: Politsei

Предположительно их видели сегодня примерно в 7:40 утра на автобусной остановке «Сели» в Ласнамяэ. Виктор и Дарья могут находиться в торговых центрах, у рынка Паэ и расположенных в этом районе магазинах. Поисками подростков активно занимаются полицейские.

Пропавшая Дарья.

ФОТО: Politsei

Рост Дарьи 160 см, она худощавого телосложения, носит очки. На ней было темное пальто, светлые джинсы и кроссовки. На одном из снимков девушка изображена с длинными волосами, но сейчас у нее короткая стрижка. У Дарьи с собой был рюкзак.

Рост Виктора 178 см, у него темные волосы до плеч, одежда черного цвета.

Пропавший Виктор.

ФОТО: Politsei

Полиция просит всех, кто видел подростков, незамедлительно позвонить на номер 112, так как есть основание полагать, что их жизни могут быть в опасности.

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