Срочно! В Таллинне пропали 15-летняя Дарья и 16-летний Виктор, полиции нужна помощь

Ида-Харьюское отделение полиции просит помощи в поисках 15-летней Дарьи и 16-летнего Виктора. Девушка и молодой человек – друзья, они ушли из своих домов в Ласнамяэ 13 марта и до сих пор не вернулись.
Предположительно их видели сегодня примерно в 7:40 утра на автобусной остановке «Сели» в Ласнамяэ. Виктор и Дарья могут находиться в торговых центрах, у рынка Паэ и расположенных в этом районе магазинах. Поисками подростков активно занимаются полицейские.
Рост Дарьи 160 см, она худощавого телосложения, носит очки. На ней было темное пальто, светлые джинсы и кроссовки. На одном из снимков девушка изображена с длинными волосами, но сейчас у нее короткая стрижка. У Дарьи с собой был рюкзак.
Рост Виктора 178 см, у него темные волосы до плеч, одежда черного цвета.
Полиция просит всех, кто видел подростков, незамедлительно позвонить на номер 112, так как есть основание полагать, что их жизни могут быть в опасности.