Срочно! В Таллинне пропали 15-летняя Дарья и 16-летний Виктор, полиции нужна помощь

Пропавшая Дарья. ФОТО: Politsei

Предположительно их видели сегодня примерно в 7:40 утра на автобусной остановке «Сели» в Ласнамяэ. Виктор и Дарья могут находиться в торговых центрах, у рынка Паэ и расположенных в этом районе магазинах. Поисками подростков активно занимаются полицейские.

Пропавшая Дарья. ФОТО: Politsei

Рост Дарьи 160 см, она худощавого телосложения, носит очки. На ней было темное пальто, светлые джинсы и кроссовки. На одном из снимков девушка изображена с длинными волосами, но сейчас у нее короткая стрижка. У Дарьи с собой был рюкзак.

Рост Виктора 178 см, у него темные волосы до плеч, одежда черного цвета.

Пропавший Виктор. ФОТО: Politsei