Пхеньян пригрозил приостановить переговоры о денуклеаризации с США

Дипломат назвала позицию Соединенных Штатов бандитской, которая в конечном счете поставит ситуацию под угрозу. Пхеньян не намерен идти на компромисс с США в какой-либо форме, а также вести переговоры подобного рода, подчеркнула Цой Сон Хи. При этом личные отношения двух лидеров остаются хорошими, добавила она.

Продуктивный саммит завершился досрочно

28 февраля второй в истории саммит США-КНДР, проходивший в столице Вьетнама, завершился на несколько часов раньше запланированного времени. Стороны не обнародовали двусторонних заявлений, пишет DW.com. Совместный обед двух лидеров был отменен. Несмотря на отсутствие договоренностей, Трамп на пресс-конференции по итогам встречи назвал прошедшие переговоры продуктивными.

На следующий день госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что северокорейская сторона просила Вашингтон о полном снятии санкций с Пхеньяна, однако не смогла полностью прояснить, что именно она готова предложить в отношении своего ядерного объекта в Йонбене. Соединенные Штаты ожидают возможность вернуться за стол и продолжить беседу, добавил глава Госдепартамента США. В свою очередь, заместитель главы северокорейского МИДа заявила, что КНДР никогда не просила целиком снять санкции, введенные Вашингтоном.