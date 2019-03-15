Пхеньян пригрозил приостановить переговоры о денуклеаризации с США

Северная Корея допускает приостановку переговоров с Соединенными Штатами по вопросу денуклеаризации. Об этом заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи сообщила в ходе пресс-конференции в Пхеньяне в пятницу, 15 марта. По ее словам, официальный Пхеньян разочарован тем, что в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое сторонам не удалось достигнуть каких-либо соглашений.
Дипломат назвала позицию Соединенных Штатов бандитской, которая в конечном счете поставит ситуацию под угрозу. Пхеньян не намерен идти на компромисс с США в какой-либо форме, а также вести переговоры подобного рода, подчеркнула Цой Сон Хи. При этом личные отношения двух лидеров остаются хорошими, добавила она.
Продуктивный саммит завершился досрочно
28 февраля второй в истории саммит США-КНДР, проходивший в столице Вьетнама, завершился на несколько часов раньше запланированного времени. Стороны не обнародовали двусторонних заявлений, пишет DW.com. Совместный обед двух лидеров был отменен. Несмотря на отсутствие договоренностей, Трамп на пресс-конференции по итогам встречи назвал прошедшие переговоры продуктивными.
На следующий день госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что северокорейская сторона просила Вашингтон о полном снятии санкций с Пхеньяна, однако не смогла полностью прояснить, что именно она готова предложить в отношении своего ядерного объекта в Йонбене. Соединенные Штаты ожидают возможность вернуться за стол и продолжить беседу, добавил глава Госдепартамента США. В свою очередь, заместитель главы северокорейского МИДа заявила, что КНДР никогда не просила целиком снять санкции, введенные Вашингтоном.
По итогам первой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации. На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.