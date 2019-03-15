Eurostat: в феврале инфляция в Эстонии была выше среднего показателя ЕС

По данным Eurostat, февральская инфляция в еврозоне за месяц ускорилась на 0,1 процентных пункта до 1,5 процента, а в ЕС в среднем на 0,1 процентных пункта до 1,6 процента.

В годовом сравнении инфляция еврозоны ускорилась на 0,4 процентных пункта, а в ЕС на 0,2 процентных пункта.

В феврале инфляция была выше всего в Румынии (4 процента), за ней следовали Венгрия (3,2 процента) и Латвия (2,8 процента).

Инфляция была медленнее всего в ЕС в Иралндии (0,7 процента). За ней следовали Греция, Хорватия и Кипр, где инфляция составила 0,8 процента.