Eurostat: в феврале инфляция в Эстонии была выше среднего показателя ЕС

В феврале этого года инфляция в Эстонии составила 1,9 процента, превысив средний показатель в ЕС.
По данным Eurostat, февральская инфляция в еврозоне за месяц ускорилась на 0,1 процентных пункта до 1,5 процента, а в ЕС в среднем на 0,1 процентных пункта до 1,6 процента.
В годовом сравнении инфляция еврозоны ускорилась на 0,4 процентных пункта, а в ЕС на 0,2 процентных пункта.
В феврале инфляция была выше всего в Румынии (4 процента), за ней следовали Венгрия (3,2 процента) и Латвия (2,8 процента).
Инфляция была медленнее всего в ЕС в Иралндии (0,7 процента). За ней следовали Греция, Хорватия и Кипр, где инфляция составила 0,8 процента.
В феврале рост цен в еврозоне более всего поощрял рост цен на услуги, поднявший инфляцию в еврозоне на 0,61 процентных пункта. Вклад продуктов питания, алкоголя и табака в инфляцию составил 0,44 процентных пункта, подорожание энергии дало 0,35 процентных пункта от роста совокупной инфляции, а рост цен на промышленные товары дало 0,09 процентных пункта.