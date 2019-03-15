Картина дня: бойня в Новой Зеландии, пропавшие в Ласнамяэ подростки и высылка студентки из Эстонии

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Теракты в Новой Зеландии: 49 погибших, множество раненых
49 человек погибли в результате вооруженного нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Десятки тяжело ранены. Четверо подозреваемых, трое мужчин и женщина, арестованы. Пока не ясно, сколько человек приняли участие в нападении. Читать далее...
Срочно! В Таллинне пропали 15-летняя Дарья и 16-летний Виктор, полиции нужна помощь
Ида-Харьюское отделение полиции просит помощи в поисках 15-летней Дарьи и 16-летнего Виктора. Девушка и молодой человек – друзья, они ушли из своих домов в Ласнамяэ 13 марта и до сих пор не вернулись. Читать далее...
Зарплаты руководителей госпредприятий: смотрите, кто получает 17 000, а кто - минималку
Зарплаты руководителей госпредприятий в Эстонии могут различаться почти в 30 раз. Читать далее...
Олег Осиновский: скоро государство залезет к нам в спальню; Владимир Либман: госкомпании нельзя отдавать в частные руки
Влиятельный бизнесмен Олег Осиновский, не раз предлагавший продать госпредприятия, считает, что государство не должно заниматься бизнесом. Но все ли так однозначно? Смотрите передачу в записи!
«Мое будущее разрушено»: студентку-иностранку выслали из Эстонии
Студентка из Непала не проинформировала вуз о поездке в Хельсинки, была задержана в порту, помещена под арест и выслана на родину с аннулированным видом на жительство. Читать далее...
Блог: шум не утихает, а Центристская партия, EKRE и "Отечество" договариваются
В четверг поздно вечером Центристская партия, EKRE и «Отечество» достигли договоренности по основным пунктам в здравоохранении. В центре внимания – улучшение доступности врачебной помощи и эффективное финансирование медицины. Читать далее...
Янек Мягги: за письмом из Европарламента Ратасу стоят Ансип и Паэт
За письмом Юри Ратасу, в котором руководитель фракции АЛДЕ в Европейском парламенте призвал центристов отказаться от планов по формированию правительственной коалиции с участием EKRE, стояли политики из Партии реформ, в этом убежден министр госуправления, центрист Янек Мягги. Читать далее...
Жестокое убийство в Кохтла-Ярве. Труп нашли лишь десять дней спустя
32-й квартал - так в народе называют один из районов Кохтла-Ярве. 13 октября 2016 года там в одном из многоквартирных домов был жестоким способом убит человек. Читать далее...
Видео: робот-гуманоид София высказала все, что думает об Эстонии
София – первый человекоподобный робот в мире – открыла вчера в Таллинне конференцию «FinanceEstonia Forum 2019», в фокусе которой будущее финансового мира. В своей приветственной речи София рассказала о своей дальнейшей карьере в финансовом секторе и о том, почему роботы могли бы взять заботу о финансах людей на себя. Позже Postimeesвзял у робота интервью. Читать далее...