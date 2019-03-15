Пт, 15.03.2019
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  • Картина дня: бойня в Новой Зеландии, пропавшие в Ласнамяэ подростки и высылка студентки из Эстонии

Картина дня: бойня в Новой Зеландии, пропавшие в Ласнамяэ подростки и высылка студентки из Эстонии

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В новозеландском городе Крайстчерч произошло вооруженное нападение на две мечети.

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images

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