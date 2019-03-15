Картина дня: бойня в Новой Зеландии, пропавшие в Ласнамяэ подростки и высылка студентки из Эстонии

Теракты в Новой Зеландии: 49 погибших, множество раненых

49 человек погибли в результате вооруженного нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Десятки тяжело ранены. Четверо подозреваемых, трое мужчин и женщина, арестованы. Пока не ясно, сколько человек приняли участие в нападении. Читать далее...

Срочно! В Таллинне пропали 15-летняя Дарья и 16-летний Виктор, полиции нужна помощь

Ида-Харьюское отделение полиции просит помощи в поисках 15-летней Дарьи и 16-летнего Виктора. Девушка и молодой человек – друзья, они ушли из своих домов в Ласнамяэ 13 марта и до сих пор не вернулись. Читать далее...

Зарплаты руководителей госпредприятий: смотрите, кто получает 17 000, а кто - минималку

​Зарплаты руководителей госпредприятий в Эстонии могут различаться почти в 30 раз. Читать далее...

Олег Осиновский: скоро государство залезет к нам в спальню; Владимир Либман: госкомпании нельзя отдавать в частные руки

Влиятельный бизнесмен Олег Осиновский, не раз предлагавший продать госпредприятия, считает, что государство не должно заниматься бизнесом. Но все ли так однозначно? Смотрите передачу в записи!

«Мое будущее разрушено»: студентку-иностранку выслали из Эстонии

Студентка из Непала не проинформировала вуз о поездке в Хельсинки, была задержана в порту, помещена под арест и выслана на родину с аннулированным видом на жительство. Читать далее...

Блог: шум не утихает, а Центристская партия, EKRE и "Отечество" договариваются

В четверг поздно вечером Центристская партия, EKRE и «Отечество» достигли договоренности по основным пунктам в здравоохранении. В центре внимания – улучшение доступности врачебной помощи и эффективное финансирование медицины. Читать далее...

Янек Мягги: за письмом из Европарламента Ратасу стоят Ансип и Паэт

За письмом Юри Ратасу, в котором руководитель фракции АЛДЕ в Европейском парламенте призвал центристов отказаться от планов по формированию правительственной коалиции с участием EKRE, стояли политики из Партии реформ, в этом убежден министр госуправления, центрист Янек Мягги. Читать далее...

Жестокое убийство в Кохтла-Ярве. Труп нашли лишь десять дней спустя

32-й квартал - так в народе называют один из районов Кохтла-Ярве. 13 октября 2016 года там в одном из многоквартирных домов был жестоким способом убит человек. Читать далее...

Видео: робот-гуманоид София высказала все, что думает об Эстонии