Пт, 15.03.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей

В 1/4 финала Лиги Европы сойдутся "Арсенал" и "Наполи"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Футболисты лондонского «Арсенала»

ФОТО: DAVID KLEIN / REUTERS

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4  и 1/2 финала Лиги Европы.

Лига Европы

1/4 финала

Наполи Италия – Арсенал Англия

Вильярреал Испания – Валенсия Испания

Бенфика Португалия – Айнтрахт Германия

Славия Чехия – Челси Англия

1/2 финала

Наполи / Арсенал – Вильярреал / Валенсия

Бенфика / Айнтрахт – Славия / Челси

УЕФА автоматически перенес матчи «Арсенала» с «Наполи» в 1/4 финала Лиги Европы, поменяв их местами.

Согласно жеребьевке, «Наполи» должен был проводить первый матч дома, а ответный – в Лондоне.

Однако из-за того, что календарь «Челси» совпал с жеребьевкой «Арсенала» по датам, игры «канониров» перенесли, поскольку «Челси» был выше в таблице по итогам прошлого сезона.

В связи с этим первая игра пары «Арсенал» – «Наполи» состоится в Англии, а ответная – на «Сан-Паоло». Соответственно, матчи «Челси» со «Славией» остаются неизменными: первый пройдет в Праге, ответный – в Лондоне, передает sports.ru.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ