В 1/4 финала Лиги Европы сойдутся "Арсенал" и "Наполи"

Лига Европы

1/4 финала

Наполи Италия – Арсенал Англия

Вильярреал Испания – Валенсия Испания

Бенфика Португалия – Айнтрахт Германия

Славия Чехия – Челси Англия

1/2 финала

Наполи / Арсенал – Вильярреал / Валенсия

Бенфика / Айнтрахт – Славия / Челси

УЕФА автоматически перенес матчи «Арсенала» с «Наполи» в 1/4 финала Лиги Европы, поменяв их местами.

Согласно жеребьевке, «Наполи» должен был проводить первый матч дома, а ответный – в Лондоне.

Однако из-за того, что календарь «Челси» совпал с жеребьевкой «Арсенала» по датам, игры «канониров» перенесли, поскольку «Челси» был выше в таблице по итогам прошлого сезона.