В 1/4 финала Лиги Европы сойдутся "Арсенал" и "Наполи"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.
Лига Европы
1/4 финала
Наполи Италия – Арсенал Англия
Вильярреал Испания – Валенсия Испания
Бенфика Португалия – Айнтрахт Германия
Славия Чехия – Челси Англия
1/2 финала
Наполи / Арсенал – Вильярреал / Валенсия
Бенфика / Айнтрахт – Славия / Челси
УЕФА автоматически перенес матчи «Арсенала» с «Наполи» в 1/4 финала Лиги Европы, поменяв их местами.
Согласно жеребьевке, «Наполи» должен был проводить первый матч дома, а ответный – в Лондоне.
Однако из-за того, что календарь «Челси» совпал с жеребьевкой «Арсенала» по датам, игры «канониров» перенесли, поскольку «Челси» был выше в таблице по итогам прошлого сезона.
В связи с этим первая игра пары «Арсенал» – «Наполи» состоится в Англии, а ответная – на «Сан-Паоло». Соответственно, матчи «Челси» со «Славией» остаются неизменными: первый пройдет в Праге, ответный – в Лондоне, передает sports.ru.