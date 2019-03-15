Галерея: комиссия ТЛУ признала дипломную работу Райнера Вакра плагиатом и лишила его степени бакалавра

Держать ответ перед комиссией пришел и сам Райнер Вакра.

Комиссия пришла к заключению, что дипломная работа Вакра была плагиатом. По этой причине было решено лишить его степени бакалавра.

По словам проректора по учебной части Таллиннского университета Прийта Рейска, Вакра может обжаловать решение. Пока нет ясности относительно того, что будет с магистрской степенью Райнера Вакра», - сообщил он.

По словам Рейска, в ходе следствия были опрошены все стороны, а также был проведен экспертный анализ.

После заседания Вакра сообщил, что на заседании разговор шел о том, что было 20 лет назад. "Как я учился, как проходил практику и чем там занимался. Могу лишь сказать, что впервые увидел эти отчеты лишь на прошлой неделе", - сказал Вакра.