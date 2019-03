Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2001-й

Новый монастырь в Пирита был построен в 2001 году и стал знаковым строением года. Архитектор: Ра Лухсе, Танель Тухаль (AB Luhse ja Tuhal), 1997–1999. Конструктор: Юлар Вихул (PB Teinos OÜ). Генеральный подрядчик строительства: FKSM AS, 1999–2001. Бетонные работы: FKSM AS, Raunopol AS. Бетонные элементы: E-Betoonelement AS. Опалубка: Peri AS. Бетон: NCC Industri Eesti AS (теперь: HC Betoon AS). Фасадный камень: Хиллар Мююр (теперь: Pärtli Paas OÜ). Внутренний плитняк: Saare Dolomiit OÜ.