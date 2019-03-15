Пт, 15.03.2019
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  • Клиенты банка SEB в выходные могут столкнуться с трудностями

Клиенты банка SEB в выходные могут столкнуться с трудностями

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SEB.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В связи с плановым обслуживанием ИТ-систем в ночь на субботу возможны помехи в работе электронных каналов SEB.

С 3 до 4 часов утра может быть нарушена работа интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка и других электронных каналов, сообщил банк.

Работы по обслуживанию ИТ-систем не повлияют на работу банкоматов и карточные платежи за исключением аутентификации 3D Secure при покупках в интернете.

Банк приносит извинения за доставленные неудобства. Клиенты банка могут обратиться за информацией по номеру клиентской службы SEB 665 5100.

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