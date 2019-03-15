Клиенты банка SEB в выходные могут столкнуться с трудностями

С 3 до 4 часов утра может быть нарушена работа интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка и других электронных каналов, сообщил банк.

Работы по обслуживанию ИТ-систем не повлияют на работу банкоматов и карточные платежи за исключением аутентификации 3D Secure при покупках в интернете.