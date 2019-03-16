Вне дома: шеф-повар ресторана Merineitsi работает в красивой тюрьме

За десять лет Starlight Cabaret, театр-ревю Эстонского танцевального агентства, дало 500 представлений из 120 номеров. Новый, юбилейный сезон открылся шоу под названием «Crème de la Crème».

В новую программу включили лучшие номера из постановок прежних лет, добавив и новые. Поэтому завсегдатаи, которых в зале, как нам показалось, было большинство, смогли не только поаплодировать полюбившейся классике, но и насладиться новыми танцевальными и вокальными номерами.

Полностью обновлены костюмы, они стали более яркими, роскошными и эротичными, как, собственно, этого и требует жанр. При этом вкус и чувство меры ни разу не изменили ни хореографам и постановщикам, ни актерам.

Шеф-повар Маргус Таммпере. ФОТО: Калев Лиллеорг

Но какое зрелище без хлеба! Шеф-повар ресторана Merineitsi Маргус Таммпере создал новое меню ужина, традиционно позволяя гостям выбрать одну закуску из трех вариантов и одно основное блюдо из также трех предложенных на выбор.

Найдя в разгар праздника время для короткого интервью, шеф рассказал нашему изданию, что работа над новым меню продолжалась несколько месяцев и окончательно завершилась за три недели до премьеры. «Рецепты закусок и основных блюд созданы на основе хорошо зарекомендовавших себя компонентов: говядины, утки, рыбы, свежих овощей».

Итак, из чего пришлось выбирать

Консомэ из говядины и утки. ФОТО: Лаури Лаан

Консомэ из говядины и утки со свеклой – это, по словам Таммпере, переработанный и осовремененный рецепт борща, который готовили в ресторане на 22-м этаже в 1974 году. «Кстати, повар Анне, придумавшая этот борщ, и сейчас трудится на нашей кухне, так что это блюдо с богатой традицией», - отметил Маргус.

Лосось нежного посола – тоже достаточно традиционное холодное блюдо, но в сопровождении икры сига, картофеля, маринованных помидоров, зеленого яблока, домашнего сыра с укропом, мусса из хрена и маринованного лука привычная нам красная рыба зазвучала по-новому.

И, наконец, нежный, но пряный одновременно тартар из лосятины, спрятанный под картофельными чипсами и окруженный изобилием разнообразных овощей, начиная спаржей и заканчивая грибочками, редькой и еще бог знает чем, с ежевичным кетчупом и айоли с черемшой – королевский тартар!

Тартар из лосятины. ФОТО: Лаури Лаан

Признаться, давно хотелось задать Маргусу Таммпере вопрос, не устал ли он за десять лет? Не надоела ли ему атмосфера вечного праздника и очень короткое меню? Не хочется ли ему уйти в другой ресторан? «Что вы! Кабаре не отпускает, оно, как тюрьма – правда, красивая, яркая, завораживающая... А меню мы меняем чаще, чем программу кабаре. Приходите осенью, будут новые блюда», - разулыбался шеф.

Порядок подачи блюд в ресторане Merineitsi таков, что, к счастью, во время представления никто не стучит приборами и не жует: едой наслаждаются, так сказать, в антрактах. Шоу идет в трех отделениях. Перед началом представления подают аперитив и закуски, в первом антракте – горячее, во втором – десерт. Во время самого шоу допускаются только напитки.

Так вот, о горячем. Перейдем к основным блюдам

Палтус. ФОТО: Лаури Лаан

Палтус с белой спаржей, кремом из цветной капусты, лисичками, шафрановым соусом и необычно поданным картофельным пюре – колобки пюре обжарены в порошке саликорнии – диковинной лекарственной травы, имеющей еще десяток названий: морская фасоль, солерос, морская спаржа – самые распространенные. Замысловатый гарнир не смог заглушить вкус нежной мякоти палтуса.

Наши соседи по столу наслаждались коченой грудкой мускусной утки с ячменем и киноа, морковью, лисичками и абрикосовым пюре. Третьим горячим блюдом из предложенных был антрекот черного ангуса под соусом бордо, с трюфельным картофельным пюре, луком, черной смородиной и семенами горчицы.

Семифредо. ФОТО: Лаури Лаан

Замысловато поданный кофейный семифредо завершил ужин.

Еще несколько слов о шоу, ведь не хлебом единым, сами понимаете. Как вы уже знаете, программа состояла из трех частей. Первая – поклон классике: знаменитые музыкальные номера из фильма «Кабаре» - например, «New York, New York», классический искрометный французский канкан. Вторая часть – ностальгическая, с номерами, поставленными под хорошо знакомую более взрослым посетителям поп-музыку 70-80-х годов, например, песня «Кружатся диски» легла в основу одного из эффектных фрагментов шоу. Танцевальные и вокальные партии номеров третьей части созданы под впечатлением различных хитов, звучавших в разные годы на «Евровидении». Словом, на любой вкус.