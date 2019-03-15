Госсуд: постановления об аресте предполагаемого члена наркогруппировки были незаконны

Хотя постановления уездного и окружного судов на момент составления актов не соответствовали требованиям законодательства и по сути были противозаконными, подозреваемый в наркопреступлениях и в принадлежности к организованной преступной группировке (ОПГ) Эльдар Гурбанов останется под стражей, поскольку он арестован на основании уже новых постановлений.

Государственный суд признал, что, в соответствии со сформировавшейся судебной практикой, законным арест можно считать только при условии, что из постановления об аресте однозначно и четко явствует, во-первых, обоснованное подозрение, что задерживаемый совершил преступление и, во-вторых, что есть основания для его ареста.

«При этом недостаточно рассуждений общего плана или стандартных формулировок. В постановлении об аресте должны быть приведены четкие обоснования, исходя из каких обстоятельств и доказательств, по оценке суда, имеются как обоснованное подозрение в преступлении, так и основания для ареста», - отмечается в постановлении Госсуда.

Госсуд привел ряд конкретных формулировок в постановлениях судов двух инстанций, которые, в частности, не давали оснований считать Эльдара Гурбанова членом предполагаемой преступной группировки, руководимой, как предполагается, Амидом Магеррамовым и, как следствие, не давали оснований для его ареста.

«Полностью осталось нераскрытым и неосвещенным, каким образом и в разрешении каких проблем Гурбанов помогал Амиду Магеррамову в ОПГ, а также как и какие распоряжения Магеррамова он выполнял. В такой ситуации подозрения в принадлежности Гурбанова к ОПГи обоснования для постановления о его аресте неубедительны», - признал Госсуд.

По оценке Госсуда, в общем случае в силу выявленных ошибок постановления уездного и окружного судов следует аннулировать и подозреваемого выпустить на свободу, однако в рамках данного дела отмена постановлений не нужна и освобождение Гурбанова невозможно, поскольку он на основании новых постановлений помещен под стражу первоначально на срок до 11 апреля.

Харьюский уездный суд в ноябре прошлого года признал юридически допустимой выдачу США в прошлом талантливого каратиста, известного в криминальных кругах Эстонии Евгения Быкова, ранее суд посчитал допустимой выдачу США еще четырех лиц, которых американские власти подозревают в причастности к незаконному обороту большого количества наркотиков.

Помимо Быкова США могут быть также выданы Амид Магеррамов, Николай Нифталиев, Виталий Воронюк и Виктор Литвинчук.

Полиция Эстонии задержала мужчин в начале сентября 2018 года в связи с просьбой США о правовой помощи. Официальные власти США подозревают их в международном обороте фентанила и отмывании денег.

По словам пресс-секретаря Госпрокуратуры, трое из пяти подозреваемых являются гражданами Эстонии, а двое не имеют гражданства.

Мужчины были задержаны в результате продолжавшейся около года операции агентства по борьбе с наркопреступностью США DEA.