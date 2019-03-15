Пт, 15.03.2019
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Основное предложение EKRE относительно абортов не нашло поддержки на коалиционных переговорах

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Koalitsiooniläbirääkimised. FOTO: Tairo Lutter

ФОТО: Tairo Lutter

Предложение Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в части абортов не нашло поддержки центристов и отечественников на коалиционных переговорах.

"Мы ставим целью снизить количество абортов без медицинских показаний при помощи различных мер, в числе прочего, прекратим оплачивать их за счет денег налогоплательщиков на лечение", – значится в предвыборной программе EKRE.

"Это наше предложение не прошло", – сказал председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме журналистам в пятницу после коалиционных переговоров.

По словам Хельме, для EKRE было важно, чтобы в создаваемом коалиционном договоре была установлена возможность выделять больше денег со стороны государства на консультации, пишет rus.err.ee.

"Аборты не планируют запрещать", – добавил председатель Центристской партии Юри Ратас.

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