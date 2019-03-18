Torn принесёт стиль большого города из центра Таллинна в Кристийне

Таллинн развивается с головокружительной скоростью, а вместе с ним и ближайшие к центру районы. Готовое к концу 2020 года высотное здание Torn принесёт в район Кристийне инновационное сочетание, где встречаются разноплановые ценности класса люкс и спокойная среда проживания.
Если ещё совсем недавно мы привыкли видеть, что высотные здания с шикарными квартирами приветствуют прохожих только в центре города, то сегодняшние тенденции показывают совсем другое. «Если тебе нравится современное и элитное место проживания, но в то же время хочется наслаждаться зелёным пейзажем вдали от городской суеты, то одно не исключает другое. Именно об этом мы думали при строительстве здания с жилыми и коммерческими помещениями Torn”, объясняет директор по продажам ведущего девелопера Эстонии Endover Марко Мянниметс. Он добавляет, что поскольку новое высотное здание располагается в богатом зеленью и невысокими зданиями районе Кристийне, оттуда открываются безграничные 360-градусные панорамные виды на центр города, море, озеро Юлемисте и зелёную зону вокруг. «Такого же вида в районах с более плотной застройкой не найти!»
Бросающийся в глаза как снаружи так и внутр
Мянниметс уверен, что готовый к концу следующего года проект несомненно выделится на фоне города. Устремлённое в небеса 20-этажное здание отличается многоярусной архитектурой с разделёнными формами. Будущего жильца ожидают находящиеся на разных уровнях солнечные террасы, приватный зал для тренировок и лаундж-зона Horizon Club, а также детская площадка на открытой террасе 6 этажа. Гостей будет приветствовать фойе с потолком двойной высоты. «Первое впечатление уже давно начинается не от двери квартиры. Визитная карточка дома - это фойе, которое создаёт вау-эффект как для жильцов дома так и для гостей», объясняет Мянниметс.
Находясь в здании кажется, что весь город лежит на твоей ладони, благодаря тому, что из квартиры открываются виды практически на весь город. Именно это и вдохновило на многие смелые решения в планировке. По словам дизайнеров Superellips Кярт Лоопалу, Кристы Томсон и Галины Бурнаковой они использовали в дизайне квартир небесный свет и вариации тонов. «Большие окна жилых помещений отбрасывают невероятно красивые отражения, которые задействованы в решениях по внутренней отделке помещений», говорят авторы. «Поскольку в здании из-за огромных, от пола до потолка стеклянных поверхностей и высоких потолков много света, это дало возможность на ряду с классическими вариантами использовать и более смелые. Поэтому в дизайне мы обратились к тёмным и контрастным деталям, которые абсолютно не подошли бы маленьким, лишённым света помещениям», добавили они.
Новая тенденция – многофункциональные помещения общего пользования
Марко Мянниметс объясняет, что рынок недвижимости всё больше стремится к тому, что новые жилые комплексы должны предлагать в дополнение к качественной жилой площади и другие ценности. «Мы прислушиваемся к пожеланиям клиентов и всегда стараемся быть на шаг впереди, чтобы удивлять наших клиентов». Именно поэтому в случае с Torn разработчики смотрели на создание проекта шире и выше.
«Безусловно важна близость магазинов, школ и детских садов. Это всё есть в Кристийне. Но также многие хотят, чтобы именно дома было место, где можно играть с детьми или после работы заняться спортом. Именно поэтому мы запланировали в нашем новом жилом комплексе несколько зон общего пользования, которые уже довольно распространены во всём мире. В Torn можно найти мультифункциональную лаундж-зону Horizon Club вместе с тренажёрным и банкетным залами, а также банным комплексом. Ещё к клубу относится просторная солнечная терраса с детской площадкой, кухонным уголком и джакузи. Без внимания не оставили как кладовые помещения так и парковочную зону. Машину можно оставить на скрытой от непогоды парковке внутри здания», объяснил Мянниметc.
Люксовая квартира на новых высотах
Вишенкой на торте является гламурный пентхаус в 600 метро, который полностью занимает последний этаж Torn. «На самом деле это уникальная возможность, которая вывела выбор люксовых квартир на совершенно новый уровень», объясняет Марко Мянниметс, добавляя, что при планировании квартиры учитывали и самые изысканные желания. «В пентхаусе жилая площадь в 400 квадратных метров, трёхметровые потолки и окна от пола до потолка. Также к пентхаусу относится находящийся на крыше 200 метровый зимний сад со стеклянными стенами. Там можно построить открытую кухню, камин, домашний SPA, сигарный салон или осуществить любые другие, даже самые смелые идеи». По словам Мянниметса к квартире прилагаются инновационные решения, отвечающие самым последним тенденциям в мире техники. «Например, в будущей самой шикарной квартире города система охлаждения высшего уровня, а также решение для умного дома, которое позволяет руководить отоплением, вентиляцией и освещением. Также там можно построить сауну или камин. Возможность попасть на последний этаж здания только у владельцев квартиры. Это усиливает приватность и безопасность», подтверждает Мянниметс
«Всё это вместе делает из Torn инновационное сочетание, которое ещё мало распространено в Эстонии. Задачей Endover не было просто создать очередной многоквартирный дом, в каждом проекте мы отталкиваемся от концепции целостной среды проживания», добавил Мянниметс в завершении.
Ознакомься с дополнительными ценностями, которыми смогут наслаждаться покупатели квартир в Torn или полюбуйся 360-градусными панорамными видами, открывающимися с люксового пентхауса на 20 этаже.