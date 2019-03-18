Torn принесёт стиль большого города из центра Таллинна в Кристийне

Если ещё совсем недавно мы привыкли видеть, что высотные здания с шикарными квартирами приветствуют прохожих только в центре города, то сегодняшние тенденции показывают совсем другое. «Если тебе нравится современное и элитное место проживания, но в то же время хочется наслаждаться зелёным пейзажем вдали от городской суеты, то одно не исключает другое. Именно об этом мы думали при строительстве здания с жилыми и коммерческими помещениями Torn”, объясняет директор по продажам ведущего девелопера Эстонии Endover Марко Мянниметс. Он добавляет, что поскольку новое высотное здание располагается в богатом зеленью и невысокими зданиями районе Кристийне, оттуда открываются безграничные 360-градусные панорамные виды на центр города, море, озеро Юлемисте и зелёную зону вокруг. «Такого же вида в районах с более плотной застройкой не найти!»

Бросающийся в глаза как снаружи так и внутр

Мянниметс уверен, что готовый к концу следующего года проект несомненно выделится на фоне города. Устремлённое в небеса 20-этажное здание отличается многоярусной архитектурой с разделёнными формами. Будущего жильца ожидают находящиеся на разных уровнях солнечные террасы, приватный зал для тренировок и лаундж-зона Horizon Club, а также детская площадка на открытой террасе 6 этажа. Гостей будет приветствовать фойе с потолком двойной высоты. «Первое впечатление уже давно начинается не от двери квартиры. Визитная карточка дома - это фойе, которое создаёт вау-эффект как для жильцов дома так и для гостей», объясняет Мянниметс.

Находясь в здании кажется, что весь город лежит на твоей ладони, благодаря тому, что из квартиры открываются виды практически на весь город. Именно это и вдохновило на многие смелые решения в планировке. По словам дизайнеров Superellips Кярт Лоопалу, Кристы Томсон и Галины Бурнаковой они использовали в дизайне квартир небесный свет и вариации тонов. «Большие окна жилых помещений отбрасывают невероятно красивые отражения, которые задействованы в решениях по внутренней отделке помещений», говорят авторы. «Поскольку в здании из-за огромных, от пола до потолка стеклянных поверхностей и высоких потолков много света, это дало возможность на ряду с классическими вариантами использовать и более смелые. Поэтому в дизайне мы обратились к тёмным и контрастным деталям, которые абсолютно не подошли бы маленьким, лишённым света помещениям», добавили они.

Новая тенденция – многофункциональные помещения общего пользования

Марко Мянниметс объясняет, что рынок недвижимости всё больше стремится к тому, что новые жилые комплексы должны предлагать в дополнение к качественной жилой площади и другие ценности. «Мы прислушиваемся к пожеланиям клиентов и всегда стараемся быть на шаг впереди, чтобы удивлять наших клиентов». Именно поэтому в случае с Torn разработчики смотрели на создание проекта шире и выше.