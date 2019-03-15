В Риге американских военных оштрафовали за то, что они справили нужду на памятник Свободы

По данным полиции, 8 марта около 21 часа сотрудники отдела видеонаблюдения РМП заметили, как двое мужчин справляют малую нужду на смотровой площадке Памятника Свободы. К ним срочно отправился патруль полиции. Обоим нарушителям выписан штраф по 400 евро каждому за неуважительное отношение к почитаемому памятнику.

В свою очередь в Минобороны Латвии подтвердили, что полиция действительно оштрафовала американских солдат - они прибыли в страну на кратковременные учения.

Кроме того, за неподобающее поведение их ожидают санкции и на родине. "Они, скорее всего, будут суровее, чем полученный в Риге штраф", - сообщил представитель министерства Каспар Галкинс.

Минобороны Лвтии выражает сожаление в связи с инцидентом, подрывающим репутацию тысяч военнослужащих США и других союзных государств, которые служат или ранее служили в Латвии. Инцидент осудило также посольство США в Латвии.