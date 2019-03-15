В Риге американских военных оштрафовали за то, что они справили нужду на памятник Свободы

Рижская муниципальная полиция на прошлой неделе оштрафовала двоих военнослужащих США за справление малой нужды у памятника Свободы.
По данным полиции, 8 марта около 21 часа сотрудники отдела видеонаблюдения РМП заметили, как двое мужчин справляют малую нужду на смотровой площадке Памятника Свободы. К ним срочно отправился патруль полиции. Обоим нарушителям выписан штраф по 400 евро каждому за неуважительное отношение к почитаемому памятнику.
В свою очередь в Минобороны Латвии подтвердили, что полиция действительно оштрафовала американских солдат - они прибыли в страну на кратковременные учения.
Кроме того, за неподобающее поведение их ожидают санкции и на родине. "Они, скорее всего, будут суровее, чем полученный в Риге штраф", - сообщил представитель министерства Каспар Галкинс.
Минобороны Лвтии выражает сожаление в связи с инцидентом, подрывающим репутацию тысяч военнослужащих США и других союзных государств, которые служат или ранее служили в Латвии. Инцидент осудило также посольство США в Латвии.
Это не первый инцидент в Латвии с участием иностранных военнослужащих. Так, в 2016 году в заведении общественного питания в Вецриге подрался британский солдат, которого военный суд Великобритании приговорил к штрафу в размере более 1000 евро. Летом 2016 года двое пьяных британских военнослужащих повредили такси, а в 2015 году американский военнослужащий совершил в Латвии ДТП.