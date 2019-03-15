«Бойня с троллингом»: новозеландский стрелок распиарил свой теракт, используя мемы-ловушки

Один из участников нападения Брентон Таррант сделал все для того, чтобы его действия остались в истории интернета. Он заранее предупредил об атаке на имиджборде 8chan и оставил ссылки на трансляцию теракта в Facebook. Во время 17-минутного стрима действия австралийца активно обсуждали на 8chan и Reddit, где тоже появилась ссылка. Еще ранее Таррант оставил 73-страничный манифест, где рассказал первоначальном плане напасть на три мечети, пояснил свою мотивацию и назвал источники вдохновения.

Facebook, YouTube, «ВКонтакте» и другие сервисы заявили, что работают над полным удалением видео. Но, как отметил в Twitter журналист Дрю Харвелл, для соцсетей это уже запоздалая реакция. Например, стрим более часа обсуждали в тематическом разделе watchpeopledie на Reddit, и только потом тред закрыли.

«Где были хваленые алгоритмы Кремниевой долины все 17 минут стрима? Почему ИИ и модераторы Facebook целых 17 минут не обращали внимания на эту ужасную трансляцию?» - задалось вопросом издание News18. The New York Times отмечает, что за последние 18 месяцев технологические компании много раз обещали ввести новые меры, чтобы не допустить распространение насильственного контента, однако не преуспели в этом.

Вскоре после нападения журналист BuzzFeed Райан Мак проверил основные соцсети на наличие видео с убийствами в мечетях. На тот момент он нашел десятки роликов в Твиттере и копии трансляций на YouTube - как отметил в Twitter журналист, перед роликами появлялось предупреждение, но обойти его можно было одним кликом.

Мак задался вопросом, сколько времени прошло между началом стрима стрелка и моментом, когда Facebook предупредил полицию. Представители соцсети ответили, что приняли меры «вскоре после публикации».

Несмотря на все усилия представителей соцсетей, запись трансляции, скорее всего, не получится удалить из интернета полностью. Поэтому пользователи и полиция Новой Зеландии стали просить не распространять видео, чтобы не привлекать внимания к стрелку. «Не распространяйте имя стрелка. Не распространяйте это дьявольское видео. Не распространяйте этот дьявольский манифест. Массовые убийцы хотят внимания и известности. Лишите их этого», - призывает радио-ведущий Бен Шапиро.

Редактор The Verge Элизабетт Лопатто в своем материале согласилась, что Таррант отчаянно хотел внимания. По ее мнению, все аспекты нападения на мечети были «спродюсированы» так, чтобы они обсуждались в интернете. Журналистка назвала произошедшее «убийством в век SEO», намекая, что стрелок планировал теракт будто по ключевым словам из поисковой выдачи.

Отмечается, что Таррант вовлек в нападение регулярно критикуемый Facebook и 8chan, который называют интернет-убежищем радикальных националистов. Также он оставил отсылки к мемам, самой популярной игре в мире Fortnite и самому популярному YouTube-блогеру PewDiePie. В итоге блогеру пришлось публично заявлять о своём осуждении теракта, чтобы не создавать впечатления, будто массовое убийство устроил фанат блогера.

Также Лопатто отметила, что в манифесте Таррант занимался откровенным «неймдропингом» - пытался упомянуть как можно больше имён и популярных тем, чтобы за них могли зацепиться люди. Журналисты, специализирующиеся на соцсетях, пришли к выводу, что так стрелок пытался запутать «мейнстримные» СМИ и «затроллить» читающих.

Напомним, обоймы от оружия Тарранта привлекли внимание еще и тем, что были расписаны надписями на многих языках, в том числе на грузинском. В соответствии с фотографиями в СМИ, на одной из обойм нанесены имена грузинских царей Давида Сослани и Давида Агмашенебели.