В 2020 году плата за въезд в Венецию достигнет 10 евро

В Венеции перенесли дату введения платы за въезд в исторический центр города. Соответствующее заявление сделал мэр Луиджи Бруньяро, пишет TGCOM24.
С 1 мая 2019 года в Венеции планировалось ввести плату 3 евро с туристов, которые приезжают в город на один день, пишет turizm.ru. Планировалось, что путешественники будут оплачивать такой взнос в поездах, автобусах, на кораблях или в такси. Однако мэр города перенес сроки. По его словам, до начала мая власти не успеют утвердить с перевозчиками систему взимания денег. Скорее всего, это произойдет летом, начиная с июня или июля.
Плата за въезд в исторический центр Венеции является альтернативой туристическому налогу. Туристы, которые остаются в городе на ночь, освобождены от него, так как уплачивают сбор непосредственно в венецианских отелях. Данная мера вводится в качестве эксперимента на год, после чего власти проанализируют результаты. В 2020 году размер взноса может быть увеличен до 10 евро.
Подобный денежный сбор, по подсчетам градоначальника, должен принести в бюджет до конца года порядка 3 млн евро. Эти средства планируется направить на важные для Венеции мероприятия и инициативы, включая уборку города.
Ранее власти самого известного города на воде заявили о том, что с 2022 года всем прибывающим туристам придется делать предварительный заказ входного билета на островную часть. По мнению Л. Бруньяро, введение бронирования посещения не означает, что всех остальных лишат доступа в Венецию. Однако процедура въезда для них окажется сложнее. За отсутствие билета туристов-нарушителей намерены штрафовать от 100 до 450 евро.