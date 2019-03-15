В 2020 году плата за въезд в Венецию достигнет 10 евро

С 1 мая 2019 года в Венеции планировалось ввести плату 3 евро с туристов, которые приезжают в город на один день, пишет turizm.ru. Планировалось, что путешественники будут оплачивать такой взнос в поездах, автобусах, на кораблях или в такси. Однако мэр города перенес сроки. По его словам, до начала мая власти не успеют утвердить с перевозчиками систему взимания денег. Скорее всего, это произойдет летом, начиная с июня или июля.

Плата за въезд в исторический центр Венеции является альтернативой туристическому налогу. Туристы, которые остаются в городе на ночь, освобождены от него, так как уплачивают сбор непосредственно в венецианских отелях. Данная мера вводится в качестве эксперимента на год, после чего власти проанализируют результаты. В 2020 году размер взноса может быть увеличен до 10 евро.

Подобный денежный сбор, по подсчетам градоначальника, должен принести в бюджет до конца года порядка 3 млн евро. Эти средства планируется направить на важные для Венеции мероприятия и инициативы, включая уборку города.