США ввели санкции против юристов Международного уголовного суда

США впредь будут отказывать во въезде сотрудникам Международного уголовного суда (МУС), которые ведут расследования против американских граждан в связи с их действиями в ходе операции в Афганистане. Вашингтон аннулирует визы этих лиц и не будет выдавать им новых, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 15 марта.

Претензии Вашингтона к МУС связаны с тем, что Международный уголовный суд подозревает американских солдат и сотрудников американских спецслужб в применении пыток в Афганистане, пишет DW.com. Сколько именно американцев находятся в поле зрения МУС, Помпео не уточнил. При этом он подчеркнул, что администрация США полна решимости защитить своих военнослужащих от угроз со стороны МУС.