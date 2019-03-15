Пт, 15.03.2019
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  • Кто станет мэром Нарвы: Алексей Воронов назвал имена нескольких кандидатов

Кто станет мэром Нарвы: Алексей Воронов назвал имена нескольких кандидатов

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Алексей Воронов вместе с депутатами своей фракции голосует за отставку мэра Тармо Таммисте.

ФОТО: Николай Андреев

Правящая фракция нарвского горсобрания обвинила мэра Нарвы в растрате городских денег на мероприятия театрального центра Vaba Lava и проголосовала за отставку Тармо Таммисте. Он обещает на следующее заседание городского собрания явиться уже в качестве депутата. Кто заменит Таммисте на посту мэра, по-прежнему неизвестно, но лидер правящей фракции Алексей Воронов признал, что существует список возможных кандидатов и назвал несколько фамилий из этого списка.

И.о. мэра - Алексей Евграфов

Большинство депутатов Нарвского городского собрания проголосовали за выражение мэру Тармо Таммисте вотума недоверия. Этим же решением исполняющим обязанности мэра назначили вице-мэра Алексея Евграфова.

“Это не назначение, я временно исполняющий обязанности, - прокомментировал Алексей Евграфов свой новый статус. - Это вынужденная мера, которую горсобрание вынуждено было принять, чтобы город не остался без управления”.

Временно исполняющим обязанности мэра Нарвы стал Алексей Евграфов - вице-мэр, отвечающий за хозяйственные вопросы.

ФОТО: Николай Андреев

По словам Евграфова, до выборов следующего мэра, он будет иметь все полномочия руководителя города, но серьезные шаги на этом посту вряд ли успеет предпринять:

“Естественно, за месяц какие-то кардинальные изменения сложно сделать. Я обязан буду выполнять текущие обязанности мэра, которые включают в себя очень широкий спектр вопросов”.

Дали возможность достойно уйти

Комментируя отставку мэра, председатель правящей фракции Kodulinn Narva Алексей Воронов сообщил, что правящая фракция хотела бы видеть мэром “хозяйственника, а не рэпера”.

Воронов отверг утверждения, что Тармо Таммисте отправлен в отставку из-за того, что тот остался в Центристской партии после того, как сам Алексей Воронов, депутаты правящей фракции, а за ними и многие работники муниципальных предприятий вышли из рядов этой партии.

“Нет, дело было совсем не так. Так как Тармо был довольно долгое время мэром, мы решили дать ему возможность поучаствовать в выборах в Рийгикогу. Если бы мы высказали ему недоверие еще до оглашения списков на выборы, конечно его никто бы туда не включил. Я с ним беседовал и говорил: Тармо, у тебя есть возможность хорошо поработать на выборах и уйти в Рийгикогу с почетом и уважением. А так я все равно его предупреждал, что после выборов будет отставка. Я думал, конечно, что он напишет заявление по собственному желанию и уйдет, но предвыборная борьба его как-то возбудила”.

На парламентских выборах Тармо Таммисте не хватило голосов, чтобы попасть в Рийгикогу. Но, как отмечал ранее городской секретарь и руководитель городской избирательной комиссии Антс Лийметс, в случае, если несколько мест в парламенте освободится из-за перехода Яны Тоом в Европарламент, а других центристов - в правительство, Тармо Таммисте имеет шанс все-таки стать членом Рийгикогу.

Фракция обсуждает шорт-лист кандидатов

Алексей Воронов опровергает, что он практически единолично принимает в Нарве политические решения. Об этом ранее говорили в прессе Яна Тоом и Катри Райк, а на самом заседании сказал в скандальной форме Тармо Таммисте.

“Я хочу развеять все эти глупые мысли Яны Тоом и Катри Райк, - заявил Воронов. - Я руководитель нарвского водоканала, я могу отвечать за его деятельность и за свою деятельность в качестве директора. И я отвечаю за фракцию. То, что они придумывают - это ерунда. У нас все решения коллегиальные, коллективные. И вот это решение по мэру, оно было выстрадано именно фракцией. Поэтому и озвучивал его не я, а другой член нашей фракции”.

Нового мэра, по словам Алексея Воронова, также выбирает фракция, а не он единолично. Но Воронов признал, что обсуждаются в том числе и те люди, которых уже называли в прессе возможными кандидатами:

“Могу сказать, что Ольга Иванова входит в шорт-лист возможных мэров. Вы же читаете прессу и знаете, что там и Мартин Репинский, и Максим Ильин, и Алексей Евграфов и ещё парочка достойных людей”.

Ехали медведи на велосипеде…

Перед голосованием, в результате которого Тармо Таммисте был отправлен в отставку, он взял слово и неожиданно начал рассказывать стихотворение:

“Ехали медведи на велосипеде…”

“Тараканище” Корнея Чуковского, к удивлению депутатов и многочисленных журналистов, Тармо Таммисте зачитывал несколько минут, но всё же немного сократил.

“Вот и стал Таракан победителем,

И лесов и полей повелителем.

Покорилися звери усатому.

(Чтоб ему провалиться, проклятому!)

А он между ними похаживает,

Золоченое брюхо поглаживает:

"Принесите-ка мне, звери,

ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю! "

Тармо Таммисте перед отставкой с поста мэра рассказывает стихотворение Корнея Чуковского.

ФОТО: Николай Андреев

После этих слов Таммисте сказал, что стихотворение - сказка про Нарву. Он призвал депутатов голосовать так, как они считают нужным, а не так, как приказали. Депутаты единогласно проголосовали за отставку. При этом оппозиция отказалась участвовать в голосовании.

Оппозиция считает отставку незаконной

Оппозиция в городском собрании считает, что процедура вынесения вотума недоверия мэру Тармо Таммисте противоречила законам. По этой причине оппозиционные депутаты не участвовали в голосовании. Соответственно, по мнению оппозиции, Тармо Таммисте остается мэром города.

“Всё, что здесь происходило, всё было неправомочно”, - заявила лидер оппозиционной фракции Яна Кондрашова.

Оппозиция считает, что на прошлой сессии горсобрания, где Алексей Воронов предлагал рассмотреть вопрос о выражении мэру недоверия, он обязан был представить заявление с причинами отставки. Соответствующее заявление было представлено только сегодня.

Алексей Воронов не согласен с претензиями и считает, что всё было сделано правильно. Депутат правящей фракции, юрист Алексей Мяги, который и зачитывал сегодня с трибуны обвинения фракции в адрес мэра, обещал прокомментировать эту ситуацию только на следующей сессии горсобрания.

Оппозиционеры, скорее всего, не будут каким-то образом обжаловать вотум недоверия. Но, по мнению Яны Кондрашовой, это может сделать сам мэр.

“Наше выступление не в коем случае не было в защиту мэра. У нас есть свои претензии к его работе”, - при этом замечает Яна Кондрашова.

Сам же Тармо Таммисте считает, что у него нет возможности каким-то образом опротестовать свою отставку. На следующее заседание горсобрания он намеревается прийти в качестве депутата.

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