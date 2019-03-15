Кто станет мэром Нарвы: Алексей Воронов назвал имена нескольких кандидатов

Правящая фракция нарвского горсобрания обвинила мэра Нарвы в растрате городских денег на мероприятия театрального центра Vaba Lava и проголосовала за отставку Тармо Таммисте. Он обещает на следующее заседание городского собрания явиться уже в качестве депутата. Кто заменит Таммисте на посту мэра, по-прежнему неизвестно, но лидер правящей фракции Алексей Воронов признал, что существует список возможных кандидатов и назвал несколько фамилий из этого списка.
И.о. мэра - Алексей Евграфов
Большинство депутатов Нарвского городского собрания проголосовали за выражение мэру Тармо Таммисте вотума недоверия. Этим же решением исполняющим обязанности мэра назначили вице-мэра Алексея Евграфова.
“Это не назначение, я временно исполняющий обязанности, - прокомментировал Алексей Евграфов свой новый статус. - Это вынужденная мера, которую горсобрание вынуждено было принять, чтобы город не остался без управления”.
По словам Евграфова, до выборов следующего мэра, он будет иметь все полномочия руководителя города, но серьезные шаги на этом посту вряд ли успеет предпринять:
“Естественно, за месяц какие-то кардинальные изменения сложно сделать. Я обязан буду выполнять текущие обязанности мэра, которые включают в себя очень широкий спектр вопросов”.
Дали возможность достойно уйти
Комментируя отставку мэра, председатель правящей фракции Kodulinn Narva Алексей Воронов сообщил, что правящая фракция хотела бы видеть мэром “хозяйственника, а не рэпера”.
Воронов отверг утверждения, что Тармо Таммисте отправлен в отставку из-за того, что тот остался в Центристской партии после того, как сам Алексей Воронов, депутаты правящей фракции, а за ними и многие работники муниципальных предприятий вышли из рядов этой партии.
“Нет, дело было совсем не так. Так как Тармо был довольно долгое время мэром, мы решили дать ему возможность поучаствовать в выборах в Рийгикогу. Если бы мы высказали ему недоверие еще до оглашения списков на выборы, конечно его никто бы туда не включил. Я с ним беседовал и говорил: Тармо, у тебя есть возможность хорошо поработать на выборах и уйти в Рийгикогу с почетом и уважением. А так я все равно его предупреждал, что после выборов будет отставка. Я думал, конечно, что он напишет заявление по собственному желанию и уйдет, но предвыборная борьба его как-то возбудила”.
На парламентских выборах Тармо Таммисте не хватило голосов, чтобы попасть в Рийгикогу. Но, как отмечал ранее городской секретарь и руководитель городской избирательной комиссии Антс Лийметс, в случае, если несколько мест в парламенте освободится из-за перехода Яны Тоом в Европарламент, а других центристов - в правительство, Тармо Таммисте имеет шанс все-таки стать членом Рийгикогу.
Фракция обсуждает шорт-лист кандидатов
Алексей Воронов опровергает, что он практически единолично принимает в Нарве политические решения. Об этом ранее говорили в прессе Яна Тоом и Катри Райк, а на самом заседании сказал в скандальной форме Тармо Таммисте.
“Я хочу развеять все эти глупые мысли Яны Тоом и Катри Райк, - заявил Воронов. - Я руководитель нарвского водоканала, я могу отвечать за его деятельность и за свою деятельность в качестве директора. И я отвечаю за фракцию. То, что они придумывают - это ерунда. У нас все решения коллегиальные, коллективные. И вот это решение по мэру, оно было выстрадано именно фракцией. Поэтому и озвучивал его не я, а другой член нашей фракции”.
Нового мэра, по словам Алексея Воронова, также выбирает фракция, а не он единолично. Но Воронов признал, что обсуждаются в том числе и те люди, которых уже называли в прессе возможными кандидатами:
“Могу сказать, что Ольга Иванова входит в шорт-лист возможных мэров. Вы же читаете прессу и знаете, что там и Мартин Репинский, и Максим Ильин, и Алексей Евграфов и ещё парочка достойных людей”.
Ехали медведи на велосипеде…
Перед голосованием, в результате которого Тармо Таммисте был отправлен в отставку, он взял слово и неожиданно начал рассказывать стихотворение:
“Ехали медведи на велосипеде…”
“Тараканище” Корнея Чуковского, к удивлению депутатов и многочисленных журналистов, Тармо Таммисте зачитывал несколько минут, но всё же немного сократил.
“Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться, проклятому!)
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
"Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю! "
После этих слов Таммисте сказал, что стихотворение - сказка про Нарву. Он призвал депутатов голосовать так, как они считают нужным, а не так, как приказали. Депутаты единогласно проголосовали за отставку. При этом оппозиция отказалась участвовать в голосовании.
Оппозиция считает отставку незаконной
Оппозиция в городском собрании считает, что процедура вынесения вотума недоверия мэру Тармо Таммисте противоречила законам. По этой причине оппозиционные депутаты не участвовали в голосовании. Соответственно, по мнению оппозиции, Тармо Таммисте остается мэром города.
“Всё, что здесь происходило, всё было неправомочно”, - заявила лидер оппозиционной фракции Яна Кондрашова.
Оппозиция считает, что на прошлой сессии горсобрания, где Алексей Воронов предлагал рассмотреть вопрос о выражении мэру недоверия, он обязан был представить заявление с причинами отставки. Соответствующее заявление было представлено только сегодня.
Алексей Воронов не согласен с претензиями и считает, что всё было сделано правильно. Депутат правящей фракции, юрист Алексей Мяги, который и зачитывал сегодня с трибуны обвинения фракции в адрес мэра, обещал прокомментировать эту ситуацию только на следующей сессии горсобрания.
Оппозиционеры, скорее всего, не будут каким-то образом обжаловать вотум недоверия. Но, по мнению Яны Кондрашовой, это может сделать сам мэр.
“Наше выступление не в коем случае не было в защиту мэра. У нас есть свои претензии к его работе”, - при этом замечает Яна Кондрашова.
Сам же Тармо Таммисте считает, что у него нет возможности каким-то образом опротестовать свою отставку. На следующее заседание горсобрания он намеревается прийти в качестве депутата.