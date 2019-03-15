Кто станет мэром Нарвы: Алексей Воронов назвал имена нескольких кандидатов

И.о. мэра - Алексей Евграфов

Большинство депутатов Нарвского городского собрания проголосовали за выражение мэру Тармо Таммисте вотума недоверия. Этим же решением исполняющим обязанности мэра назначили вице-мэра Алексея Евграфова.

“Это не назначение, я временно исполняющий обязанности, - прокомментировал Алексей Евграфов свой новый статус. - Это вынужденная мера, которую горсобрание вынуждено было принять, чтобы город не остался без управления”.

Временно исполняющим обязанности мэра Нарвы стал Алексей Евграфов - вице-мэр, отвечающий за хозяйственные вопросы. ФОТО: Николай Андреев

По словам Евграфова, до выборов следующего мэра, он будет иметь все полномочия руководителя города, но серьезные шаги на этом посту вряд ли успеет предпринять:

“Естественно, за месяц какие-то кардинальные изменения сложно сделать. Я обязан буду выполнять текущие обязанности мэра, которые включают в себя очень широкий спектр вопросов”.

Дали возможность достойно уйти

Комментируя отставку мэра, председатель правящей фракции Kodulinn Narva Алексей Воронов сообщил, что правящая фракция хотела бы видеть мэром “хозяйственника, а не рэпера”.

Воронов отверг утверждения, что Тармо Таммисте отправлен в отставку из-за того, что тот остался в Центристской партии после того, как сам Алексей Воронов, депутаты правящей фракции, а за ними и многие работники муниципальных предприятий вышли из рядов этой партии.

“Нет, дело было совсем не так. Так как Тармо был довольно долгое время мэром, мы решили дать ему возможность поучаствовать в выборах в Рийгикогу. Если бы мы высказали ему недоверие еще до оглашения списков на выборы, конечно его никто бы туда не включил. Я с ним беседовал и говорил: Тармо, у тебя есть возможность хорошо поработать на выборах и уйти в Рийгикогу с почетом и уважением. А так я все равно его предупреждал, что после выборов будет отставка. Я думал, конечно, что он напишет заявление по собственному желанию и уйдет, но предвыборная борьба его как-то возбудила”.

На парламентских выборах Тармо Таммисте не хватило голосов, чтобы попасть в Рийгикогу. Но, как отмечал ранее городской секретарь и руководитель городской избирательной комиссии Антс Лийметс, в случае, если несколько мест в парламенте освободится из-за перехода Яны Тоом в Европарламент, а других центристов - в правительство, Тармо Таммисте имеет шанс все-таки стать членом Рийгикогу.

Фракция обсуждает шорт-лист кандидатов

Алексей Воронов опровергает, что он практически единолично принимает в Нарве политические решения. Об этом ранее говорили в прессе Яна Тоом и Катри Райк, а на самом заседании сказал в скандальной форме Тармо Таммисте.