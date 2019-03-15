ЦП, EKRE, «Отечество»: высшее образование останется бесплатным, а докторанты будут получать зарплату

Партии хотят повысить уровень финансирования науки до 1% от ВВП. Обсудили также более тесное сотрудничество предпринимателей и ученых, продвижение эстонской науки.

По мнению Юри Ратаса, увеличение финансирования науки важно для того, чтобы поднять уровень конкурентоспособности Эстонии и обеспечить долгосрочный рост экономики. Помимо прочего, партии считают необходимым, чтобы частный сектор больше инвестировал в науку.

Председатель ЦП считает, что нужно вкладываться в рост уровня высшего образования и расширение его доступности. «Для этого мы хотим ввести зарплату для докторантов, а также обеспечить лучшие возможности для молодых людей с особыми потребностями в сфере получения высшего и профессионального образования», - сказал Ратас.

По словам председателя EKRE Марта Хельме, через систему финансирования и оценивания науки бует достигнуто продвижение эстоноязычной науки, исследование связанных с Эстонией тем, а также возникновение интересных для государства и общества научных работ.

Важным пунктом он считает достигнутое соглашение создать в Эстонии систему гарантированных государством учебных кредитов в важных областях, в этом случае выпускник не должен будет возвращать долг, если он как минимум пять лет проработает на государство.

В своей программе EKRE обещала увеличить финансирование науки со стороны государства до 2%, комментируя вопрос об этом, Хельме ответил: «Мы достигли компромисса в 1% со стороны государства, а также нашли мотивирующие регуляции, чтобы частный сектор тоже вложился, тогда будет 2%».