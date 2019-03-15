Объединенными силами НАТО в Европе будет командовать генерал Тод Уолтерс

Новым главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) станет генерал ВВС США Тод Уолтерс, передает BNS со ссылкой на альянс.
Военным руководителем НАТО всегда становится представитель США, кандидатуру Уолтерса представил исполняющий обязанности министра обороны страны Патрик Шанахан.
«Североатлантический совет одобрил его кандидатуру», - сообщила пресс-служба НАТО, отметив, что Уолтерс должен быть еще утвержден в должности в соответствии с действующими в США процедурами.
Сейчас Уолтерс является начальником главного штаба ВВС США (AIRCOM).
Он бывший пилот истребителя, принимал участие в операции США в Ираке.
Уолтерс сменит на посту главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти в ближайшие недели на церемонии в штаб-квартире альянса.