Интернет. ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Всемирной паутине на этой неделе исполнилось 30 лет. Мы собрали для вас 30 самых удивительных фактов из истории интернета, пишет Би-би-си.

Первые среди ранних

1. Первый в мире вебсайт появился в ЦЕРН в Швейцарии, сайт доступен до сих пор: он начал работу 6 августа 1991 года.

2. Первую веб-камеру подключили в том же 1991 году в компьютерной лаборатории Кембриджского университета. Её единственной целью было наблюдение за отдельной кофеваркой - нельзя же дать кофе убежать!

3. Слово "веб-сёрфинг" придумала ещё в 1992 году нью-йоркская библиотекарь Джин Армор Полли, впоследствии написавшая серию книг по безопасности в сфере интернет-услуг.

4. Первой в мире страной, где доступ в интернет постулируется прописанным в законе правом, стала Финляндия: там это произошло в 2010 году.

5. На первом ролике, загруженном в Youtube, основатель видеоплатформы и один из разработчиков PayPal Джавед Карим изучает слонов в зоопарке.

6. Первой страной, где будет запущена мобильная сеть 5G, обеспечивающая передачу данных на скорости до 20 гигабит в секунду, будет Южная Корея: это должно произойти уже в апреле, и испытывать скорость и качество передачи картинки будут на… движущихся голограммах.

Самые большие

7. Физически больше всего пользователей интернета - предсказуемо - в Китае - около 800 миллионов человек, и это только примерно 60% населения страны.

8. Самый большой вебсайт по объему трафика - Netflix: он съедает почти 15% мировой передачи данных.

9. По данным за прошлый год, самый быстрый интернет в Европе - в Исландии: его скорость составляет 150 мегабит в секунду.

10. Ряд источников утверждает, что почти 80% фотографий в сети - изображения обнажённых женщин. Подтвердить или опровергнуть эту информацию крайне непросто.

Цифры, цифры...

11. Какое количество людей на планете имеет подключение к сети? 4,05 млрд из примерно 7 миллиардов жителей планеты. При этом в Эритрее меньше 1% населения имеют выход в сеть.

12. 51% трафика генерируют боты, а не реальные люди и сайты.

13. Интернет охраняют семь реальных человек - у каждого ключ, который позволяет перезапустить мировую сеть в случае ее захвата или технологической катастрофы.

14. Главная инфраструктура мировой сети - 300 подводных кабелей, соединяющих континенты. Обрыв одного из них может оставить без связи десятки миллионов человек.

15. Хранение и передача данных в интернете поглощает 20% мировой электроэнергии.

16. Через пять лет на обслуживание всемирной паутины будет приходиться 5% всех выбросов углекислого газа в атмосферу.

17.Гендерный дисбаланс в интернете стоит достаточно остро: глобальной сетью в мире пользуются на 12% меньше женщин, чем мужчин.

18. По оценкам, доля "даркнета" от всей всемирной паутины может составлять 95% - но это учитывает все не индексируемые стандартными поисковиками страницы.

19. В мире 2 млрд сайтов, на 0,1% (одно промилле) которых приходится половина глобального трафика.

20. 281 млрд электронных писем отправляют пользователи интернета каждый день.

Взрыв мозга

21. Каждый файл, загруженный из интернета, делает устройство немного тяжелее: если доверять расчетам Калифорнийского университета в Беркли, весь интернет со всем его цифровым содержимым весит 50 граммов.

22. Это сложно представить, но одна минута времени эквивалентна 87 тыс. часов просмотра визуального контента на Netflix и 400 часам загрузки видео на Youtube.

23. За ту же минуту в приложении знакомств Tinder "свайпают вправо" - иными словами, соединяются - 18 тысяч пар.

24. Согласно исследованию Statistic Brain, размер доходов, получаемых сайтами знакомств, составляет более миллиарда долларов в год.

25. Изобретателем интернета называют Тима Бернерса-Ли, который выступает за его государственное регулирование и разработку Сетевого кодекса, с помощью которого пользователи могли бы осуществлять контроль за сетевой нейтральностью.

26. Согласно исследованию социологического центра Pew Research, к 2025 году интернет станет восприниматься большинством людей базовой потребностью человека - то есть, такой же частью бытия, как электричество и водопровод.

27. Попытка сосчитать количество элементарных частиц, из которых состоит среднее электронное письмо, удалась: в одно мейле - 2 млрд электронов.

28. За одни сутки хакеры взламывают около 30 тыс. сайтов.

29. Эксперты уверены, что интернет нельзя выключить целиком, поскольку маршрутизаторы сетей не имеют единого внешнего управления.