NPM Silmet не будет хоронить радиоактивные отходы в Эстонии

Компания NPM Silmet, которая занимается производством редких металлов в Силламяэ, приняла решение не хоронить радиоактивные отходы в Эстонии, а доставлять их в США, передает Postimees.
Завод в Силламяэ собирается подать ходатайство о новой лицензии в Департамент окружающей среды до 31 марта.
Silmet собирается отправить все производственные остатки в США во втором - третьем квартале 2020 года. Все будущие отходы переработки также будут одинаково обработаны.
Сейчас примерно 600 тонн радиоактивных отходов, содержащие торий и уран, хранятся на территории Silmet в городе Силламяэ.