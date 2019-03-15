Пт, 15.03.2019
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NPM Silmet не будет хоронить радиоактивные отходы в Эстонии

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Отходы находятся на закрытой территории Silmet.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Компания NPM Silmet, которая занимается производством редких металлов в Силламяэ, приняла решение не хоронить радиоактивные отходы в Эстонии, а доставлять их в США, передает Postimees.

Завод в Силламяэ собирается подать ходатайство о новой лицензии в Департамент окружающей среды до 31 марта.

Silmet собирается отправить все производственные остатки в США во втором - третьем квартале 2020 года. Все будущие отходы переработки также будут одинаково обработаны.

Сейчас примерно 600 тонн радиоактивных отходов, содержащие торий и уран, хранятся на территории Silmet в городе Силламяэ.

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