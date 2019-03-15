NPM Silmet не будет хоронить радиоактивные отходы в Эстонии

Завод в Силламяэ собирается подать ходатайство о новой лицензии в Департамент окружающей среды до 31 марта.

Silmet собирается отправить все производственные остатки в США во втором - третьем квартале 2020 года. Все будущие отходы переработки также будут одинаково обработаны.