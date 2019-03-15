Яна Тоом: последнее голосование правления Центристской партии показало, что русское крыло существует

В передаче «Ringvaade» Тоом сказала, что внутри ЦП есть противоречия в связи с EKRE: «Вы и сами знаете, что у нас есть определенные противоречия в связи с EKRE. И на самом деле, голосование, которое состоялось у нас последний раз в правлении, было этническим, чего раньше никогда не случалось».

«Это означает, что русское крыло есть. Я всегда отрицала его существование, потому что точек соприкосновения было больше. А сейчас кажется, что да, русское крыло есть», - считает политик.

Тоом отметила, что получает письма от избирателей, в которых они, конечно, не хвалят Центристскую партию за последние события.

Яна Тоом сказала, что в связи с продолжающимися переговорами между центристами, EKRE и «Отечеством» у нее по-прежнему тяжело на душе, передает BNS. «EKRE это не та партия, с которой я бы хотела быть в одной коалиции. Просто не хочу. Я считаю, что избиратели мне этого бы не простили», - подчеркнула Яна Тоом.