Эстонская Fenestra купила финское предприятие по производству окон

Об этом BNS сообщили в администрации предприятия, уточнив, что стороны - Fenestra Suomi Oy и Domus - оформили сделку 15 марта в Турку при посредничестве банкротного управляющего. Стоимость сделки по договоренности сторон не разглашается.

Производственный процесс на объекте в Лоймаа возобновится в начале апреля, в планах новых собственников сосредоточиться на изготовлении деревянно-алюминиевых рам, а также деревянных окон, рассказал исполнительный директор Fenestra Лаури Лааст. По его словам, приобретение Domus — это хорошая новость и для жителей региона, которые после банкротства Domus остались без работы.

Собственниками Fenestra на 60 процентов является основанный на частном капитале Балтийский инвестиционный фонд Livonia Partners и на 40% - руководство предприятия, в которое входят Лаури Лааст, Рихо Прасс и Мартти Сийтам. В свою очередь, фонд Livonia Partners приобрел предприятие Fenestra месяц назад.