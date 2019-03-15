Пт, 15.03.2019
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Эстонская Fenestra купила финское предприятие по производству окон

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Fenestra logo

ФОТО: Fenestra.ee

Эстонское предприятие по производству окон Fenestra приобрело заводы обанкротившегося в декабре прошлого года финского производителя окон Domus в городе Лоймаа в губернии Западная Финляндия.

Об этом BNS сообщили в администрации предприятия, уточнив, что стороны - Fenestra Suomi Oy и Domus - оформили сделку 15 марта в Турку при посредничестве банкротного управляющего. Стоимость сделки по договоренности сторон не разглашается.

Производственный процесс на объекте в Лоймаа возобновится в начале апреля, в планах новых собственников сосредоточиться на изготовлении деревянно-алюминиевых рам, а также деревянных окон, рассказал исполнительный директор Fenestra Лаури Лааст. По его словам, приобретение Domus — это хорошая новость и для жителей региона, которые после банкротства Domus остались без работы.

Собственниками Fenestra на 60 процентов является основанный на частном капитале Балтийский инвестиционный фонд Livonia Partners и на 40% - руководство предприятия, в которое входят Лаури Лааст, Рихо Прасс и Мартти Сийтам. В свою очередь, фонд Livonia Partners приобрел предприятие Fenestra месяц назад.

Fenestra AS изготавливает энергоэффективные деревянно-алюминиевые окна и балконные двери, 70% продукции идет на экспорт. Главным экспортным рынком предприятия является Скандинавия.

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