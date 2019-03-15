Пт, 15.03.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд

Дерипаска подал в суд на Минфин США

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Олег Дерипаска.

ФОТО: ITAR-TASS / Scanpix

Олег Дерипаска подал иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, добиваясь отмены персональных санкций в свой адрес, сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

Иск поступил в пятницу в федеральный суд Вашингтона. Дерипаска считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, явившись жертвой политической борьбы из-за предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 г. в США. Свои потери из-за санкций Дерипаска оценил в $7,5 млрд.

Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, в том числе En+ (MOEX: ENPL), "РусАл" (MOEX: RUALR), "Евросибэнерго" и "ГАЗ" (MOEX: GAZA), попали в SDN List (так называемый черный санкционный список США - Specially Designated Nationals List) в апреле 2018 года. Условием вывода En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из-под санкций, а значит возобновления обычных бизнес-процессов в этих компаниях, стало сокращение влияния Дерипаски в головной структуре En+.

В декабре прошлого года Минфин объявил о грядущем снятии санкций с этих компаний в рамках реализации "плана Баркера" (по имени занимавшегося переговорами с OFAC лорда Баркера, главы совета директоров En+), которое стоило Дерипаске сокращения доли в En+ с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. Большинство в советах директоров En+ и "РусАла" получили назначенные по согласованию OFAC независимые директора. Любые доходы Олега Дерипаски будут поступать на заблокированный счет, ключевые операции освобожденных от санкционного бремени компаний будут исследоваться на соответствие интересам Дерипаски, а сам бизнесмен остается фигурантом SDN List как "kremlin insider" (определение OFAC).

Вслед за объявлением о снятии санкций Минфин США подвергся критике конгрессменов-демократов, которые пытались заблокировать решение. Соответствующая резолюция не нашла поддержки в Сенате, где у республиканцев большинство, хотя и была принята Палатой представителей, где большинство у демократов. Уже после вступления решения Минфина о снятии санкций в силу 28 января представители обеих палат продолжили высказываться против этого шага, который, по их мнению, может быть уступкой Кремлю.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ