FIFA: ЧМ-2018 стал самым прибыльным за всю историю

Чемпионат мира по футболу 2018 года стал самым прибыльным в финансовом плане для Международной федерации футбола, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу FIFA.
В докладе FIFA отмечается, что прибыль от мирового первенства в России составила $5 млрд 357 млн.
"Чемпионат мира в России стал самым прибыльным на сегодняшний день", - говорится в докладе.
Чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила другому финалисту турнира - команде Хорватии.