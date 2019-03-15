Пт, 15.03.2019
"Было бы уместнее спросить, готовы ли мы к неожиданному ухудшению экономических условий". Расмус Каттай

FIFA: ЧМ-2018 стал самым прибыльным за всю историю

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Главное спортивное соревнование 2018 года, чемпионат мира по футболу, выиграла сборная Франции

ФОТО: VLADIMIR PESNYA / Sputnik

Чемпионат мира по футболу 2018 года стал самым прибыльным в финансовом плане для Международной федерации футбола, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу FIFA.

В докладе FIFA отмечается, что прибыль от мирового первенства в России составила $5 млрд 357 млн.

"Чемпионат мира в России стал самым прибыльным на сегодняшний день", - говорится в докладе.

Чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила другому финалисту турнира - команде Хорватии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ