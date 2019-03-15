FIFA: ЧМ-2018 стал самым прибыльным за всю историю

Главное спортивное соревнование 2018 года, чемпионат мира по футболу, выиграла сборная Франции

Чемпионат мира по футболу 2018 года стал самым прибыльным в финансовом плане для Международной федерации футбола, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу FIFA.