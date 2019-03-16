Фото: дом на шведских скалах

Заказчики, семья с тремя детьми, приобрели участок, чтобы построить летнюю резиденцию для отдыха. Застройка этого региона велась так быстро, а воздействие на природу было настолько значительным, что тут почти не осталось следов первоначального прибрежного ландшафта. Поэтому данным проектом архитекторы стремились не только максимально открыть фантастический вид, но и свести к минимуму влияние на природу.

ФОТО: hqroom.ru

Первым делом был демонтирован старый дом, после которого осталось 19 пробуренных в скале отверстий для фундамента. Для дальнейшего уменьшения площади воздействия архитекторы разместили стоки поверху и покрыли их слоем земли.

В интерьере дома площадью 200 квадратных метров стремились сохранить простоту дизайна и ощущение роскоши одновременно, чтобы получить своего рода гламурный кемпинг, наподобие тех, что строили в начале 50-х годов в Калифорнии. Планировка дома проста и понятна — спальни и ванные комнаты спроектированы с видом на восток, а дневная зона выполнена с прямым доступом к гранитным скалам на западе. Кухня с гостиной могут быть отделены от детской игровой с помощью раздвижной двери.

ФОТО: hqroom.ru

Дом поддерживается 19 круглыми колоннами. Все металлоконструкции оцинкованы и покрыты порошковой краской белого цвета. Поверх стали установили сборный деревянный каркас. Нижняя часть дома покрыта белым перфорированным рифленым алюминием.